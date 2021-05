El economista Amartya Sen, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por promover justicia y libertad

OVIEDO, España (EFE).- El economista y filósofo indio Amartya Kumar Sen, conocido por su trabajos sobre el desarrollo humano y el bienestar económico, fue galardonado hoy con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2021 en reconocimiento a una "trayectoria intelectual que ha contribuido de manera profunda y efectiva a promover la justicia, la libertad y la democracia".



Preocupado por la "justicia, la libertad y la igualdad", en sus propias palabras, este investigador de 87 años ha destacado especialmente por sus aportaciones sobre las causas del hambre y la pobreza, trabajos que ya le hicieron merecedor del Nobel de Economía en 1998.

Sus investigaciones sobre las hambrunas y su teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza han contribuido también a la lucha contra la injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia y han sido decisivas para el jurado a la hora de conceder este galardón.

Reunido telemáticamente y presidido por la directora de la Real Academia de la Historia de España, Carmen Iglesias, el jurado puso también de relieve la "continuada y excelente" labor de este "maestro de maestros" que ha influido de manera decisiva en los planes de desarrollo de las más relevantes instituciones del mundo y que ha supuesto la creación de una "escuela universal comprometida con la defensa de los derechos humanos".

FORMADO EN VALORES DE JUSTICIA E INCLUSIÓN SOCIAL

Sen nació en 1933 en Santiniketan, en el estado occidental de Bengala, donde recibió una formación progresista y le inculcaron valores de justicia e inclusión social que han marcado parte de su obra, al igual que la hambruna que vivió este departamento indio en 1943 y que costó la vida a más de dos millones de personas.

En 1981, con su obra más conocida, "Pobreza y hambrunas. Un ensayo sobre Derechos y Privaciones", (Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation), demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución de éstos y dos décadas después en "Desarrollo y libertad" proclamaba que nunca había tenido lugar una hambruna en una democracia funcional.

Su escuela de pensamiento, que destaca la capacidad de las personas de ser o de hacer algo, de que puedan convertir sus derechos en libertades reales, ha ayudado a redirigir planes de desarrollo y algunas políticas de Naciones Unidas.

Este investigador, que cuenta en su haber con la elaboración de un índice para medir la pobreza, sobre el que se basa el Indice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, se ha caracterizado además por sus denuncias contra los ataques que sufre la democracia india y el auge de la ideología hindutva, que busca el auge del hinduismo y que lleva a la marginación de minorías, como la musulmana.

Doctorado por la Universidad británica de Cambridge, Sen ha sido profesor de Economía en Calcuta, Delhi, Oxford y Harvard y doctor 'honoris causa' por más de un centenar de universidades y es autor de numerosos libros y ensayos en los que reflexiona sobre economía, cultura o política.

SEGUNDO PREMIO CONSECUTIVO PARA UN ECONOMISTA

Es el segundo año consecutivo en el que Premio Princesa de Ciencias Sociales recae en un economista ya que en 2020 se otorgó al turco Dani Rodrik por su visión crítica hacia la hiperglobalización. En ediciones anteriores lo obtuvieron historiadores como Mary Beard y Joseph Pérez, sociólogas como Saskia Sassen o Martha C. Nussbaum, y filósofos de la talla de Tzvetan Todorov o Jürgen Habermas.

Su candidatura, propuesta por el director general de Casa Asia (Barcelona), Javier Parrondo, se impuso hoy a otras cuarenta de una veintena de nacionalidades que optaban a este galardón, el tercero que se concede en la presente edición de los ocho que desde hace 41 años concede la Fundación Princesa de Asturias.

En esta edición se fallaron ya los premios de Artes y de Comunicación y Humanidades, que recayeron respectivamente en la artista serbia Marina Abramovic, el máximo exponente de la performance, y en la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, considerada un icono del feminismo moderno por su lucha en favor de la igualdad.

Tras el de hoy, quedan por fallarse los correspondientes a Deportes, el 2 de junio; Letras, el 9 de junio; Cooperación Internacional, el 16 de junio; Investigación Científica y Técnica, 23 de junio, y Concordia, los días 29 y 30 de junio.

Los Premio Princesa de Asturias, que están dotados con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y 50,000 euros, se entregarán el próximo octubre en una ceremonia que tradicionalmente presiden los reyes de España en el teatro Campoamor de Oviedo (Asturias, norte de España).