El escritor Milan Kundera cumple 93 años

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Uno de los escritores más leídos de todos los tiempos es Milan Kundera, cuya obra "La insoportable levedad del ser" (1984) superó el millón de ejemplares vendidos en todo el mundo. Se dice fácil, pero en un mundo donde cada vez se compra menos el libro impreso, este récord no es poca cosa.

Kundera nació el 1 de abril de 1929 en Brno, actual República Checa y debido a sus ideas políticas, tras la invasión rusa, se vio obligado a vivir en el exilio, su bibliografía fue prohibida en su país natal e incluso, en 1979 el régimen comunista lo despojó de su nacionalidad, que recuperó hasta 2018 (casi cuarenta años después).

De origen checo, pero nacionalizado francés, vive prácticamente retirado del ojo público aunque en ocasiones es visto por las calles parisinas comprando víveres como cualquier persona; sin embargo, no se deja tomar fotografías y tampoco concede entrevistas, por lo que es casi un misterio saber cómo vive actualmente el también poeta.

Entre sus principales obras destacan "La broma" (1967), "El libro de los amores ridículos" (1968), "El libro de la risa y el olvido" (1979), "La inmortalidad" (1988) y "La fiesta de la insignificancia" (2014), aunque sin lugar a dudas, "La insoportable levedad del ser" (1984) es el libro por el que es mundialmente reconocido. Como dato curioso, esta última obra pudo ser leída en la República Checa hasta 2006 debido a que durante muchos años fue un autor prohibido en su propio país.

Su obra es una mezcla de literatura y filosofía, y quizá por eso también es muy apreciado por el mundo intelectual; sin embargo, para algunos, como Jan Novák, Kundera tiene un oscuro pasado. El autor del libro "Kundera: su vida y sus tiempos checos" (2020), explora el pasado comunista-estalinista del escritor quien en su momento fue acusado de denunciar a un opositor al régimen y que terminó por enfriar la de por sí frágil relación del escritor con su país natal.

Recientemente, a mediados del año pasado, fue galardonado con el premio Franz Kafka, lo que es un verdadero honor para cualquier checo, pero no acudió a recibir el galardón. Tampoco lo hizo en 2007, cuando la República Checa le otorgó el Premio Nacional de Literatura.

No cabe duda que Kundera es un escritor enigmático, de quien se conocen pocas fotografías recientes y a quien rinden culto las nuevas generaciones que se acercan a su obra.