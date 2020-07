El Met abrirá sus puertas 5 días a la semana a partir del 29 de agosto

El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) anunció este miércoles que abrirá sus puertas el próximo 29 de agosto, momento a partir del cual recibirá visitantes cinco días a la semana en su sede central de la Quinta Avenida, anunció en un comunicado.



El museo, que no había cerrado sus puertas más de tres días seguidos en los últimos 100 años hasta la llegada de la pandemia del coronavirus, abrirá semanalmente de jueves a lunes, después de haber permanecido clausurado desde el pasado mes de marzo.



El Met ha tomado una serie de medidas para poder volver a recibir al público que siguen las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que conlleva que todos los visitantes tendrán que llevar mascarillas, y que sólo admitirá un 25 por ciento de la capacidad máxima habitual, mientras que también se incentivará el distanciamiento social.



"La seguridad de nuestro personal y nuestros visitantes sigue siendo nuestra preocupación primordial", dijo en el comunicado el presidente y director ejecutivo del museo, Daniel Weiss.



Desde el 29 de agosto, cuando se prevé que Nueva York siga en fase 4 de la reapertura, se podrán ver tres nuevas exposiciones, entre ellas "Making the Met, 1870-2020", con la que el museo celebra su 150 aniversario, que cumplió el pasado mes de abril, y que iba a ser inaugurada escasos días después de ponerse en marcha las medidas para frenar el avance del coronavirus en la Gran Manzana.



También podrá disfrutarse de "Jacob Lawrence: The American Struggle", que examina una serie del pintor modernista que plasma los años de la formación de EE.UU., mientras que un nuevo encargo de Héctor Zamora, "Lattice Detour", embellecerá el jardín de la azotea del museo.



El Met estará abierto desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde los sábados, domingos y lunes, mientras que los jueves y viernes abrirá de 12 del mediodía a 7 de la tarde.



Por su parte, el Met Cloisters, otra sede que el museo tiene en el extremo norte de Manhattan, abrirá en septiembre, mientras que el Met Breuer, un espacio que la institución había dedicado al arte contemporáneo de manera temporal y que pertenece al museo de arte estadounidense Whitney, no volverá a abrir.