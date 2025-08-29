logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

El mundo de los wixárikas, en la CDMX

Por El Universal

Agosto 29, 2025 04:01 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Luego de recorrer una parte de la Ruta Wixárika, desde Real de Catorce hasta el Cerro del Quemado, el documentalista mexicano Christian Palma (1979, CDMX) conoció a los Maraka'ames —guías espirituales o chamanes de la cultura wixárika—, y atestiguó los rituales que guían a esta comunidad en su conexión con la naturaleza y sus tradiciones ancestrales.
En el marco de la inscripción de la Ruta Wixárika a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y como un festejo por cumplir 25 años dedicado a la fotografía, Palma presenta NIERIKA WIRIKUTA. La piel de Wirikuta, exposición que se compone de 24 fotografías que muestran los rituales de los wixárikas (también conocidos como huicholes) en su camino para llegar a Wirikuta, en San Luis Potosí.
Más profundo, cuenta el fotógrafo en entrevista con EL UNIVERSAL, es el motivo por el que los huicholes emprendieron aquél viaje de más de 600 kilómetros hace 13 años, que en uno de los recorridos que hizo Palma por el ancestral camino.
"La exposición da cuenta de un peregrinaje que hicieron todas las comunidades wixárikas para preguntarle a sus deidades qué tenían que hacer con el problema de las mineras", relata el documentalista.
Palma detalla que la exhibición fue curada por el fotógrafo Pedro Valtierra, quien eligió una serie de imágenes que muestran personas y paisajes que ponen el alto a los wixárikas como una cultura ancestral que continúa transmitiendo su legado a las jóvenes generaciones.
"Podemos ver la grandeza de la comunidad wixárika en su forma, en su identidad, en sus atuendos, en la forma en cómo se presentan incluso con la naturaleza", apunta.
El fotógrafo detalla que fue en Real de Catorce donde el problema de las mineras estaba vigente en aquel entonces, pero que es un problema aún hoy vigente. "(Las mineras) han impactado justo en la ruta wixárika, ellos tienen una conexión fuerte con la tierra, con el desierto, ellos lo que sentían es que le estaban extrayendo las tripas del desierto, a los minerales", señala.
La muestra será inaugurada este fin de semana en la Fundación Marso (Berlín 37), a las 18:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El mundo de los wixárikas, en la CDMX
El mundo de los wixárikas, en la CDMX

El mundo de los wixárikas, en la CDMX

SLP

El Universal

El orden alfabético de Pily Pelusa y Roberto Rivelino en Museo Francisco Cossío
El orden alfabético de Pily Pelusa y Roberto Rivelino en Museo Francisco Cossío

El orden alfabético de Pily Pelusa y Roberto Rivelino en Museo Francisco Cossío

SLP

Estrella Govea

La cita es este viernes 29 de agosto a las 20:00 horas

Los estrenos más esperados
Los estrenos más esperados

Los estrenos más esperados

SLP

Estrella Govea

La cartelera de septiembre viene variada: dramas intensos, historias de amor enredadas, terror sobrenatural, animación épica y hasta un homenaje a una de las artistas más emblemáticas del surrealismo.

Día del Abuelo 2025: Celebración y legado en México
Día del Abuelo 2025: Celebración y legado en México

Día del Abuelo 2025: Celebración y legado en México

SLP

El Universal

El Gobierno de México estableció oficialmente el Día del Abuelo 2025 el 28 de agosto para honrar su legado.