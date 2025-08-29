Los estrenos más esperados

YA EN CARTELERA

Desde agosto se pueden ver tres producciones que marcan el arranque del mes:

“Atrapado Robando”

Protagonizada por Austin Butler y Zoë Kravitz, combina humor negro y suspenso en una historia donde un ex beisbolista frustrado termina atrapado en el submundo de la mafia neoyorquina por un “simple favor” a su vecino.

“LOS ROSES”

Presenta un drama matrimonial en el que las ambiciones profesionales y los resentimientos ocultos amenazan con dinamitar la vida perfecta de una pareja.

“HAZ QUE REGRESE”

Lleva al público al terreno del terror con un ritual siniestro descubierto por dos hermanos en la casa de su nueva madre adoptiva.

4 DE SEPTIEMBRE:

UN JUEVES CON MÚLTIPLES APUESTAS

“EL CONJURO 4:

ÚLTIMOS RITOS”

La primera gran oleada de estrenos llega este día y ofrece de todo un poco. En el género del horror, regresa una de las franquicias más exitosas del cine contemporáneo: El Conjuro 4: Últimos Ritos. Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a interpretar a los Warren en un caso que marcará la despedida de la saga.

“APOCALIPSIS RADIOACTIVO”

La tensión se amplía con Apocalipsis Radioactivo, un thriller de desastre nuclear que mezcla política, secretos corporativos y la urgencia de un equipo de bomberos en la línea de fuego.

“AMORES COMPARTIDOS”

Para quienes buscan un tono más ligero, Amores Compartidos explora las complicaciones de los matrimonios abiertos y los límites de la amistad.

“EL JUICIO DE UN PERRO”

El Juicio de un Perro se presenta como una fábula absurda y conmovedora sobre una abogada que debe defender a un can condenado injustamente.

“LEONORA”

El estreno más esperado en el ámbito cultural será Leonora, inspirada en la novela de Elena Poniatowska. La cinta recorre la vida de Leonora Carrington, desde su juventud en Inglaterra hasta su estancia en México, mostrando el mundo surrealista que la llevó a convertirse en una de las artistas más influyentes del siglo XX.

11 DE SEPTIEMBRE:

ENTRE EL ANIME

Y EL BALLET

“DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO”

La animación japonesa vuelve a conquistar la taquilla con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito, continuación de la saga que ha logrado un fenómeno mundial.

“DREAMS: SUEÑOS”

Ese mismo día se estrena Dreams: Sueños, protagonizada por Isaac Hernández y Jessica Chastain, que narra la historia de un joven bailarín mexicano en busca del reconocimiento internacional, atrapado entre el amor, la ambición y la traición.

18 DE SEPTIEMBRE:

SUSPENSO Y FANTASÍA

“ANIMALES PELIGROSOS”

La tensión sube con Animales Peligrosos, donde una surfista secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones debe luchar por su vida mar adentro.

“EL GRAN VIAJE DE TU VIDA”

En un registro completamente distinto, El Gran Viaje de tu Vida, con Margot Robbie y Colin Farrell, propone una historia fantástica sobre segundas oportunidades: dos desconocidos que descubren, a través de un viaje en el tiempo hacia momentos decisivos de sus pasados, la posibilidad de reescribir sus destinos.

24 DE SEPTIEMBRE: MÚSICA EN PANTALLA GRANDE

“BTS 2016 LIVE THE MOST BEAUTIFUL MOMENT IN LIFE

ON STAGE”

El público del K-pop tendrá cita obligada con BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered, que revive uno de los conciertos más icónicos de la agrupación surcoreana, restaurado para la pantalla grande. Un evento que no solo apela a la nostalgia, sino también al poder de una generación marcada por la música de BTS.

25 DE SEPTIEMBRE:

TERROR Y HUMOR

“NE ZHA 2: EL RENACER

DEL ALMA”

El mes concluye con tres propuestas muy distintas. Desde China llega Ne Zha 2: El Renacer del Alma, secuela de la película animada más taquillera de la historia, con batallas épicas y un despliegue visual impresionante.

“EL ORFANATO: LA POSESIÓN”

En el terreno del terror se estrena El Orfanato: La Posesión, centrada en una adolescente que busca el cuerpo de su madre desaparecida en un internado embrujado.

“DESASTRE EN FAMILIA”

Para cerrar con humor, la comedia mexicana Desastre en Familia, con Ariel Miramontes e Itatí Cantoral, muestra cómo una familia disfuncional descubre el verdadero valor de la unión en medio de enredos mágicos y situaciones absurdas. Con estrenos que van desde el cine de autor inspirado en el arte surrealista hasta franquicias de terror ya consolidadas, pasando por propuestas familiares y animación internacional, la pantalla grande se convierte en refugio para quienes buscan reír, asustarse o inspirarse.