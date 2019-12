Es tiempo de abrir más espacios para moneras: Trino

El caricaturista José Trinidad Camacho "Trino" afirmó que ya es tiempo de abrir más espacios para las mujeres en la caricatura, "es momento de tener un equilibrio".

En entrevista con Notimex, el monero compartió que se requiere dar un giro interesante frente a toda la situación de crítica y fuerza a los movimientos y, enfatizó, "ahora con el feminismo, me encantaría hubiera más moneras, es un buen momento para ejercerlo".

También, reconoció que existen muy buenas ilustradoras, artistas gráficas realizando novela gráfica y, aunado a esto, "hay que empezar a que las chavas nos echen carrilla a los hombres".

Lo anterior, identificando esta apertura en donde se cuentan artistas como Tania Camacho, Maricruz Gallut o Cintia Bolio, quienes, desde la opinión del dibujante, tienen un alto nivel en su trabajo.

Trino enfatizó la importancia del equilibrio social; "Que se equilibre como en todo, que ganen igual que nosotros, que exista ese equilibrio en los medios, que todos ganemos igual" e, identificándolo como un gran reto, que los medios abran espacios a mujeres que hacen humor" ya que, si bien los hay, como la televisión en donde exponen sus trabajos, es necesario abrir más escenarios.

—Estamos reencontrando un espacio, reinventándonos para no quedarnos atrás, porque las nuevas generaciones sí le saben, y saben todas las plataformas para hacer sus contenidos, eso debemos de hacer nosotros, no perder la esencia de moneros y de humor, pero buscar la adaptación a las nuevas plataformas—, consideró el ilustrador frente al cambio de formas para comunicar su trabajo y mensaje.

La libertad de expresión y la crítica





En el último año, Trino pasó por difíciles momentos profesionales, cambios de espacios en los cuales colaborar y, actualmente, se encuentra participando en un periódico haciendo caricatura deportiva.

Respecto al proceso frente el movimiento constante compartió; "Lo que debemos hacer los que estamos haciendo humor y crítica es seguir con esa misma vena, criticando lo que es criticable. Espero los cambios que se ven positivos sigan de verdad y si estás en el poder, eres totalmente criticable, porque a eso nos dedicamos los moneros".

En este sentido, afirmó; "No es que no exista la libertad de expresión actualmente, sino que han cambiado las formas" no obstante, reconoció lo difícil de realizar por el momento el humor que creaba con su publicación El Santos.

"No nos fijábamos en lo políticamente correcto y lo incorrecto; ahora es difícil, porque nos pueden tildar de misóginos, machos, que no dudo lo seamos, la cuestión es que el humor sigue reflejando esa necesidad de burlarnos de todo. No es que haya más censura, es que uno se cuida más", explicó el caricaturista nacido en Guadalajara, Jalisco.

Trino, junto a José Ignacio Solórzano "Jis", recibieron el cuarto reconocimiento de Caricatura Gabriel Vargas 2019 por sus trayectorias y obras, las cuales han contribuido a la libertad de expresión y la crítica política.

"Es una maravilla; Gabriel Vargas fue parte de mi generación con la Familia Burrón y tener un reconocimiento a su nombre es sensacional", también, declaró que recibirlo del Museo del Estanquillo, "lugar dedicado al 100% a conservar y no perder la tradición de la historieta y de la caricatura, es increíble", concluyó el también ganador del Premio Nacional de Periodismo en cartón político y Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo.