Escultura en mezquite de Ramón Vázquez

La exposición La vida un suspiro, del escultor Ramón Vázquez Amor, se presenta en el Museo Federico Silva como una propuesta que plantea la existencia humana como un tránsito breve. La muestra organiza un recorrido que va de la infancia a la vejez, desarrolla una secuencia continua de experiencias reconocibles.

La exposición se compone de 15 piezas talladas en madera de mezquite, material que el autor recupera para otorgarle una segunda vida.

A partir de la talla en tres dimensiones, las obras construyen una narrativa visual que expone distintas etapas de la vida y establece una reflexión sobre la percepción del tiempo.

El conjunto inicia con figuras asociadas al entorno familiar, como abuelos, madre embarazada, padre con hijo, niño y niña. Estas piezas presentan escenas cotidianas que no requieren explicación, ya que parten de vivencias personales y observaciones directas del artista, lo que permite una lectura inmediata por parte del público.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A lo largo de la muestra, la propuesta incorpora temas como pobreza, enfermedad e injusticia, integrados en las formas y texturas del mezquite. Estas representaciones buscan confrontar la indiferencia frente a problemáticas sociales, mediante imágenes que recuperan situaciones presentes en distintos contextos.

Ramón Vázquez Amor, originario de Barakaldo, España, y radicado en México desde 2005, desarrolla su trabajo desde una práctica autodidacta enfocada en el reciclaje de árboles.

Su trayectoria incluye participación en encuentros como Artfest en Querétaro y la feria WEART en San Miguel de Allende, así como la realización de obra pública de gran formato en Aguascalientes.