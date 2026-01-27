logo pulso
EXPOSICIÓN EJERCICIOS VISUALES

Reúne trabajos realizados por estudiantes de los talleres de artes visuales del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP

Por Estrella Govea

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
La exposición Ejercicios visuales reúne una selección de trabajos realizados por estudiantes de los talleres de artes visuales del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

La muestra presenta resultados del proceso formativo desarrollado durante el semestre de agosto a diciembre de 2025 y permanecerá abierta al público hasta febrero de 2026.

En la sala se pueden encontrar obras de pintura, dibujo, grabado y fotografía, con técnicas que van del óleo sobre tela al grabado en linóleo, el aguafuerte, la aguatinta, la técnica mixta y la imagen fotográfica digital. 

La exposición se plantea como un recorrido por distintos niveles de experiencia, desde quienes se inician en el aprendizaje técnico hasta quienes continúan un proceso artístico sostenido.

Dentro del Taller de Pintura para Adultos y Jubilados se exhiben piezas como Fin del viaje de Blanca Badillo, Sueños de María Consuelo Garza y Flor de Japón de Rocío Guzmán, todas en óleo sobre tela, así como Mujer de tierra de Hilda Romero. En el Taller de Pintura también se incluyen Con los pies en la arena de Ofelia Carrillo y La cocina de Gloria González.

El Taller de Dibujo Figurativo aporta obras como Femme Fatale de María Espinosa, realizada en técnica mixta, y El arte de la guerra de Jessica Carrizales. En el apartado de grabado se presentan Schädel de Ariadna Núñez, un grabado en linóleo, y Nocturno de Irma Trejo, elaborado con aguafuerte y aguatinta con lápiz.

La muestra se completa con trabajos del Taller de Fotografía, entre ellos La gata me tiró una maceta de Juan Pablo Rodas, resultado del estudio técnico de la imagen y la composición. Ejercicios visuales ofrece un panorama del trabajo que se desarrolla en las aulas y del interés de una comunidad diversa por explorar lenguajes, materiales y formas de representación desde la práctica constante.

