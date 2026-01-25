Continúa la 78 Muestra Internacional de Cine en la Cineteca Alameda con una programación que reúne películas de distintas latitudes y estilos del cine contemporáneo. La selección incluye títulos procedentes de países como Irán, Tailandia, Francia, Alemania, Brasil, México, Uruguay y Chile.

Este domingo 25 de enero se proyecta Romería, dirigida por Carla Simón, con funciones a las 18:00 y 20:00 horas. La película sigue a Marina, una joven que, al cumplir 18 años, decide reencontrarse con la familia paterna que no conoce para obtener un documento que le permita acceder a una beca de cine. El viaje activa tensiones familiares y revela secretos que obligan a la protagonista a replantear la historia de sus padres.

La programación continúa el martes 27 de enero con Underground, del director Emir Kusturica, en funciones a las 18:00 y 21:00 horas. Ambientada en Belgrado durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta narra la relación entre Marko y Petar, marcada por el encierro, la manipulación y el paso del tiempo, mientras la guerra se convierte en un pretexto para una mentira sostenida durante décadas.

El miércoles 28 de enero se presenta Dos extraños, dos estaciones, dirigida por Shô Miyake, con funciones a las 17:30 y 19:15 horas. La película articula dos encuentros distintos: el de Nagisa y Natsuo durante el verano, y el de Li y Benzo en el invierno, donde los diálogos y silencios revelan conflictos personales y vínculos inesperados.

Con esta selección, la Muestra Internacional de Cine pretende ser un espacio de exhibición para narrativas diversas y autorales. El ciclo permite al público acercarse a historias que dialogan con la memoria, la identidad y las relaciones humanas desde distintas perspectivas culturales.