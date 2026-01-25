OSSLP inició su Temporada 2026

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) abrió su Temporada 2026 en el Teatro de la Paz con el tradicional Concierto de Año Nuevo, una función que marcó el inicio del ciclo anual de presentaciones.

La velada se desarrolló bajo la dirección de Enrique Barrios, director general y artístico de la orquesta, quien propuso un recorrido musical asociado al paso del año y ofreció un primer panorama de la línea artística que guiará la temporada.

El programa incluyó obras reconocidas del repertorio sinfónico y operístico, como "Oh Fortuna" de Carmina Burana de Carl Orff, el "Danubio Azul" de Johann Strauss, "Vals sobre las olas" de Juventino Rosas y el Vals Olímpica de José Herrera. También se escucharon fragmentos de ópera, entre ellos "El Toreador" de Carmen de Georges Bizet.

La selección se amplió con piezas como la Obertura 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky, la "Cabalgata de las Valquirias" de Richard Wagner y "La Primavera" de Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. El repertorio integró además música mexicana con "Sones de mariachi" de Blas Galindo y "Redes" de José Revueltas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presentación contó con la participación del Coro Polifónico de la Escuela Estatal de Música del SEER, el Coro de la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, el Coro Crescendo y la Coral del Potosí, cuyas intervenciones ampliaron el formato del concierto.

La respuesta del público se manifestó en una ovación de pie al cierre del concierto.

Con esta función, la OSSLP dio inicio formal a sus actividades de 2026.