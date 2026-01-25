logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Charla "La literatura infantil", con Maru Urbina

Por Estrella Govea

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
Charla "La literatura infantil", con Maru Urbina

La Casa Museo Manuel José Othón recibirá el próximo 26 de enero a las 19:30 horas una nueva sesión de Todos los lunes son de palique, con la participación de Maru Urbina como paliquera invitada. La charla lleva por título "La literatura infantil: todo un mundo para todos" y se integra a este espacio de conversación dedicado a compartir trayectorias, ideas y miradas en torno a la cultura.

Urbina, es gestora cultural, librera y escritora especializada en literatura infantil y juvenil. Cuenta con formación en Psicología y Psicología de la Infancia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como una maestría en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su trabajo combina investigación, mediación lectora y creación literaria, con una atención constante a los públicos infantiles.

Desde hace más de quince años impulsa proyectos de fomento a la lectura en San Luis Potosí. Es fundadora de la librería y biblioteca Letrasconmás, espacio independiente especializado en literatura infantil y juvenil, y ha coordinado programas de lectura dirigidos a niñas, niños y jóvenes en distintas instituciones culturales.

En el palique, Urbina compartirá su experiencia en el trabajo con libros dirigidos a las infancias, así como los criterios, procesos y preguntas que atraviesan su práctica como escritora, mediadora y formadora. La charla propone revisar la literatura infantil como un campo amplio, diverso y accesible, que dialoga con la educación, la imaginación y la vida cotidiana.

Su participación en este encuentro permitirá conocer de cerca una trayectoria vinculada a la poesía infantil, la eco poesía y la literatura japonesa, así como a la edición y circulación del libro para públicos jóvenes. 

El palique con Maru Urbina se plantea como un espacio de diálogo abierto para lectoras, lectores, docentes, mediadores y personas interesadas en los libros dirigidos a la infancia.

