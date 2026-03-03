Exposición Moda y Religión, de David Vela

David Vela inaugurará su exposición Moda y Religión en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito este martes 3 de marzo, a las 19:30 horas.

La exposición se integra a una larga tradición en la que distintas expresiones artísticas han representado episodios de la Pasión, el viacrucis y la crucifixión de Jesús.

En este contexto, la moda aparece como un lenguaje que también construye símbolos y narrativas, al tiempo que conserva elementos históricos que forman parte de la identidad comunitaria.

En Moda y Religión, David Vela presenta una colección de hábitos de la Virgen de la Soledad, piezas pertenecientes a su acervo personal.

Cada prenda ha sido diseñada y confeccionada por el propio autor, quien incorpora de manera continua nuevas creaciones a esta serie, construyendo un corpus que pone en relación la tradición devocional con procesos actuales del diseño textil.

La propuesta de la muestra destaca el valor estético y patrimonial de estas vestimentas, entendidas como objetos culturales que condensan memoria, simbolismo y oficio.

A través de los hábitos, el público puede observar cómo el diseño dialoga con prácticas religiosas vigentes y con una historia visual que se ha transmitido de generación en generación.

El trabajo de David Vela se sustenta en una trayectoria que combina formación académica y práctica autodidacta.

Ha desarrollado su labor en disciplinas como la pintura, la cerámica y el diseño de moda, con aprendizajes junto a diversas maestras y maestros, lo que ha dado lugar a una producción que cruza saberes artesanales y propuestas contemporáneas.