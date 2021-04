Fallece el escritor Francisco Haghenbeck por Covid

El escritor mexicano Francisco Haghenbeck, autor de novelas como "Trago amargo", "El caso Tequila", "Por un puñado de balas" y "El libro secreto de Frida Kahlo", nació en la Ciudad de México en 1965, falleció este domingo víctima de Covid-19, luego de algunos días hospitalizados, en la que entre los amigos emprendieron un campaña solicitando donadores.

Ayer sábado, su esposa Lillyan Funes, había escrito en Facebook que: "Toda la familia Haghenbeck Correa estamos muy conmovidos y agradecidos con todos los familiares, amigos, conocidos y de la comunidad de Tehuacán en general por la rápida respuesta a nuestro pedido de donación de sangre. Muchas gracias desde nuestro corazón, ya se completó la sangre necesaria y Francisco Haghenbeck va mejor".

En el mensaje, agregaron: "A todos los que nos escriben y preguntan por él, nos reconforta y nos hacen sentir arropados por su cariño, no tenemos forma de agradecer, solo que son plenamente correspondidos Luis Haghenbeck Cecilia H Correa Ceci Haghen R Pame Haghen Marisol Rodriguez Sampedro Susy Schnaider Eduardo Haghenbeck Luis Rodriguez".

Sin embargo, este día, el narrador que era considerado uno de los novelistas más importantes de las nuevas generaciones, que escribió novelas, cuentos y fue creador de historietas, falleció a los 56 años de edad.

La muerte del coescritor y cocreador de "Crimson", así como creador y escritor de Alternation, y además era el único mexicano que había escrito una versión de "Superman" para DC Comics, fue lamentada por decenas de colegas que pronto dieron cuenta de la tristeza y dolor por la muerte de quien en 2006 recibió el premio Otra vuelta de tuerca de novela policiaca; y en 2013 fue reconocido con Gourmand Award, de Francia, y el Nocte a la mejor novela extranjera, de España.

Lamentan amigos su muerte

Martín Solares, Benito Taibo,Tanya Huntington, Alberto Chimal, Antonio Malpica, Bef y José Luis Zárate, así como instituciones como Cultura UNAM, y editoriales como Océano, lamentaron el deceso del narrador mexicano que radicaba en Puebla.

Martín Solares escribió en Twitter: "Es un día muy triste para la literatura negra escrita desde México y disfrutada en todo el mundo. Falleció el gran Francisco Haghenbeck. Creador de uno de los detectives más excéntricos y divertidos que hayan surgido aquí: Sunny Pascal, norteamericano radicado en México."

Sebastian del Amo, dijo en Facebook: "Acaba de morir un gran escritor, amigo, cómplice, socio creativo... Descansa en paz Francisco Haghenbeck. Te repito lo que te dije hace unos días: te quiero... Todo mi cariño a Lillyan Funes, a su hija Arantxa y al resto de la familia Haghenbeck..."

Tanya Huntinton, por su parte, señaló: "Desde antes de que me confiara la traducción de Trago amargo, éramos buenos amigos. La última vez que lo vi fue cuando me dio pases para el estreno de Coco aquí en Bellas Artes, porque sabía que a mi hijo le iba a gustar. Buen viaje, querido Haghenbeck. Te extrañaremos harto."

Bernardo Fernández, Bef, quien había alertado sobre la necesidad de donadores de sangre para Haghenbeck, quien tenía neumonía con sospechas de Covid-19, escribió hoy: "Se murió mi hermano Paco Haghenbeck."

La agencia literaria SalmaiLit escribió en Twitter: "Con gran tristeza decimos adiós y buen viaje a nuestro queridísimo y admiradísimo autor #FGHaghenbeck, que ha fallecido hoy. En sus novelas para adultos y jóvenes, cómics y guiones nos llevó a mundos maravillosos. Escribió para todas y todos".

Cultura UNAM, escribió: "La novela gráfica y el cómic mexicano no serían los mismos sin la obra de Francisco Haghenbeck. Lamentamos el fallecimiento de este imprescindible escritor y guionista. Nuestras condolencias a sus familiares y amig@s."