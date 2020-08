Fallece la escritora Shirley Ann Grau

Nueva Orleans.- Shirley Ann Grau, una escritora galardonada con el Premio Pulitzer cuyas historias y novelas retrataban por igual los oscuros secretos y la belleza del Sur Profundo, ha muerto. Tenía 91 años.

Grau falleció en un centro para personas con problemas de la memoria en Nueva Orleans por complicaciones de un derrama cerebral, informó su hija Nora McAlister ayer. Señaló que la familia no planea un funeral o misa para la autora, de acuerdo con sus últimos deseos.

Grau ganó el Premio Pulitzer en 1965 por su cuarto libro, "The Keepers of the House".

"Llegué a la casa del jardín de infantes y la encontré llena de reporteros, no sabía lo que estaba pasando", recordó McAlister. El libro fue elogiado por la crítica, pero también le valió amenazas por teléfono por su retrato de un largo romance entre un hombre blanco rico y su sirvienta negra en la Alabama rural.

Grau dijo que integrantes del Ku Klux Klan, molestos por el libro en medio del calor por el movimiento por los derechos civiles, trataron de quemar una cruz en su jardín en el suburbio de Metairie, cerca de Nueva Orleans.

Al parecer olvidaron su pala y no pudieron fijar la cruz en el suelo, así que la quemaron sobre la tierra, dijo a The Associated Press en 2003.

"Quemó unos cuantos metros de pasto y asustó a los vecinos, pero yo ni siquiera estaba ahí, estaba en Martha´s Vineyard. Fue un final como de Groucho Marx", dijo.