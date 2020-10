Festival Cervantino, ¿Qué es y por qué se celebra en Guanajuato?

El Festival Internacional Cervantino (FIC) es el evento artístico y cultural más importante de México y Latinoamérica. Desde 1972, el FIC se lleva a cabo en Guanajuato, una entidad que cuenta con dos importantes distinciones: fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y fue designada como la Capital Cervantina de América en 2005.

¿Por qué se celebra en Guanajuato?

Los orígenes del Cervantino se remontan a 1953, cuando el promotor cultural Enrique Ruelas Espinosa organizó los "Entremeses Cervantinos" en la plaza de San Roque, en el atrio con la Cruz del Cristo de los Faroles, en Guanajuato, un homenaje al novelista y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra. El evento se enfocó a promover principalmente creaciones artísticas en lengua castellana y la tradición del Teatro Universitario de Guanajuato.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, lo novedoso del festival fue haberlo realizado en escenarios públicos, en donde la comunidad, los artistas y los visitantes pueden converger para celebrar la riqueza cultural universal y la diversidad de propuestas artísticas.

Actualmente, la programación del Festival Internacional Cervantino "se ha abierto a cosmovisiones y caminos diversos y a concepciones contemporáneas del quehacer cultural para convertirse en un espacio de encuentro e intercambio", detalla la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales.

El Cervantino ocupa un lugar especial entre los cuatro festivales más importantes en su tipo a nivel mundial, además de ser miembro de la Asociación Europea de Festivales y la Asociación de Festivales de Artes Escénicas de Asia.

Edición XLVIII del Festival Internacional Cervantino

Con motivo de emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2 (Covid-19), este año el Festival Internacional Cervantino será digital.

"La pandemia vivida a escala global abrió nuevas oportunidades para explorar formatos adaptados a nuestra realidad; no solo trasladar las expresiones culturales a la pantalla, sino ajustar los recursos digitales a las necesidades de las expresiones artísticas y sus creadores", afirmó la directora general del FIC, Mariana Aymerich Ordoñez.

La edición virtual del Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre y contará con la participación de más de 13 países, 443 artístas nacionales y 382 internacionales, además de más de 50 actividades escénicas.

Cabe mencionar que toda la oferta del FIC será gratuita, con transmisión en medios públicos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y con canales de televisión de América Latina.

Además, este año el FIC dará particular atención al talento local, dónde destaca la participación de la compañía de danza de Lola Lince, Capella Guanajuantense y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Asimismo, destacan once exposiciones que se llevarán a cabo en los distintos museos del estado.