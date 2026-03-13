La quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera se realizará del 28 de marzo al 4 de abril, la programación incluye conciertos masivos, exposiciones, teatro de calle, actividades infantiles y encuentros culturales.

Entre los conciertos programados destacan el del cantante español Miguel Bosé el 28 de marzo en la Plaza de los Fundadores. El 29 de marzo se presentará la tradicional Guelaguetza en el mismo escenario, mientras que ese día el dúo cubano Gente de Zona ofrecerá un concierto en la Plaza de Aranzazú.

El 30 de marzo se presentará el salsero Gilberto Santa Rosa; el 31 de marzo estará Lucero; y el 1 de abril llegará el cantaor español Diego El Cigala.

El 2 de abril tocará el turno a la DJ mexicana Jessica Audiffred en la Plaza de Aranzazú, y el cierre será el 4 de abril con la cantautora Mon Laferte en la Plaza de los Fundadores.

El estado invitado del festival será Oaxaca, que participará con más de 320 integrantes de sus ocho regiones. Además de la presentación de la Guelaguetza, delegaciones oaxaqueñas recorrerán el Centro Histórico y compartirán muestras de gastronomía, artesanía, como barro negro, barro rojo y talla en madera, así como tertulias literarias en lenguas originarias y la exposición fotográfica Fandango oaxaqueño, memorias de Oaxaca.

La programación también contempla la participación de la Orquesta Escuela Carlos Chávez del Sistema Nacional de Fomento Musical, que ofrecerá un concierto junto a un coro infantil integrado por 100 voces de niñas y niños potosinos.

A esto se suman colaboraciones internacionales con Alemania y España, exposiciones artísticas, teatro de calle, muestras artesanales y actividades académicas.

El festival también integrará propuestas de artistas locales mediante el Catálogo de Artistas Potosinos, que llevará a 22 agrupaciones a distintos escenarios de la ciudad, además de eventos tradicionales como el recorrido por el Callejón del Buche, turismo religioso y actividades deportivas que formarán parte de la programación general. Se estiman de 100 actividades y alrededor de 800 artistas en distintos escenarios de la ciudad.

Las y los potosinos podrán disfrutar de conciertos masivos a cargo de reconocidos artistas de varios géneros musicales.