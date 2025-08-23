Finaliza el taller "Creer para crear"

El taller Creer para crear. Estrategias para la escena concluyó este 22 de agosto en el Foro Teatral de La Carrilla, donde se impartió como parte de las actividades por el 34 aniversario del recinto.

El curso, iniciado el día 18, estuvo dirigido a estudiantes y personas con experiencia previa en teatro, con el objetivo de ofrecer herramientas para la construcción de escenas a partir del cuerpo y el trabajo con objetos.

La formación fue impartida por las maestras Tayde Pedraza y Rosa Eglantina, quienes diseñaron una metodología basada en ejercicios de calentamiento, secuencias de movimiento, dinámicas de improvisación y otros recursos prácticos pensados para fortalecer la presencia escénica y la capacidad de creación individual y colectiva.

En su balance, Tayde Pedraza señaló que el taller permitió trabajar directamente con personas que ya tenían formación previa, lo cual facilitó enfocarse en dinámicas teatrales y corporales que reforzaran sus técnicas. Añadió que la experiencia también significó un espacio de encuentro con creadores del estado y la posibilidad de compartir su trabajo con una comunidad artística en crecimiento.

Por su parte, Rosa Eglantina expresó su satisfacción por volver a San Luis Potosí y colaborar en un espacio con el que mantiene vínculos desde hace tiempo. Destacó el intercambio de aprendizajes con los participantes y el valor de compartir herramientas escénicas que ha incorporado en su trayectoria profesional, subrayando que cada encuentro permite descubrir nuevas perspectivas dentro del quehacer teatral.

Ambas maestras agradecieron el apoyo recibido por parte de La Carrilla, de sus organizadores y organizadoras, reconociendo al espacio como un punto de referencia para la formación y difusión de las artes escénicas en la entidad.