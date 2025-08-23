Bibiana Camacho presenta “Instantes oscuros”

Se presentará en la Teleaula del Centro de las Artes de San Luis Potosí el libro de cuentos “Instantes oscuros. Lo siniestro cotidiano y otros quehaceres”, de la escritora Bibiana Camacho, será este sábado 23 de agosto a las 13:00 horas. La actividad contará con la participación de María Luisa Otero y Patricia Quintana, quienes acompañarán a la autora en los comentarios sobre la obra.

El volumen reúne relatos donde lo inquietante y lo perturbador aparecen en la vida cotidiana, revelando que lo desconocido también se manifiesta en lo familiar. Camacho construye escenarios donde el miedo se convierte en parte de la rutina y en los cuales los personajes femeninos asumen papeles que rompen con los estereotipos tradicionales.

La autora apuesta por un estilo narrativo que combina lo sobrenatural con lo común, haciendo que las y los lectores se enfrenten a una realidad distinta desde situaciones aparentemente ordinarias. En sus páginas, lo siniestro se entrelaza con lo doméstico para mostrar la fuerza de lo inesperado.

Bibiana Camacho es originaria de la Ciudad de México y se ha desarrollado como escritora, editora, encuadernadora y bailarina. Su trayectoria incluye colaboraciones en medios como Laberinto de Milenio, Letras Libres, Confabulario de El Universal y Replicante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre sus publicaciones destacan Tras las huellas de mi olvido (2010), La sonámbula (2013), Lobo (2017) y Jaulas vacías (2019), además de su más reciente trabajo dirigido al público juvenil, Más allá del árbol guardián (2020). Con Instantes oscuros, la autora refuerza una propuesta literaria centrada en explorar lo perturbador que se esconde en la vida diaria.