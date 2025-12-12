El Museo Universitario presentó la conferencia Frida Kahlo: la ciudad, el cuerpo y los dioses, impartida por la historiadora del arte Rita Eder, como parte del ciclo de Arte Mexicano Moderno y Contemporáneo. La investigadora abordó la complejidad intelectual de la artista, más allá del mito biográfico, y explicó cómo su obra dialoga con la modernidad, la arquitectura, la ciencia y la vida urbana.

Desde el inicio, Eder subrayó que la lectura contemporánea de Kahlo no puede separarse del interés que ha despertado en las últimas décadas. Ejemplo de ello es la reciente subasta de El sueño, que alcanzó cifras récord para una artista mujer. A partir de este dato, la especialista contextualizó la recepción actual de Kahlo y recuperó la manera en que su imagen se volvió parte del imaginario popular, del mercado del arte y de la cultura visual global.

La conferencia avanzó hacia una revisión de la vida urbana de Kahlo, especialmente durante su estancia en Estados Unidos. Eder recordó que la pintora vivió en Nueva York, Detroit y San Francisco, ciudades donde observó la industria, la crisis económica y las tensiones sociales. Ese contraste entre culturas influyó en su obra y en la forma en que entendió la modernidad, tema que la investigadora ilustró con fotografías de la artista y referencias a su paso por la Escuela Nacional Preparatoria como parte del grupo de Las Cachuchas.

La investigadora analizó pinturas clave como Mi vestido cuelga ahí, pieza que la artista elaboró mientras Diego Rivera realizaba el mural para la familia Rockefeller. La historiadora explicó que en ese cuadro Kahlo articula una crítica al capitalismo estadounidense mediante recortes de prensa, escenas de huelgas, crisis financiera y símbolos de poder, integrados en una composición que funciona como un "micro-mural". También examinó el uso del collage, la sobreposición de espacios y la manera en que Kahlo mezcló lo simbólico con lo personal.

Rita Eder conectó el legado de Kahlo con la producción contemporánea, en especial con la obra de Magalí Lara, quien ha dialogado con los temas corporales, míticos y autobiográficos desarrollados por la pintora. La especialista señaló que la vigencia de Kahlo proviene no solo de su vida pública, sino de su capacidad para integrar ciencia, mito, política y experiencia íntima en una obra que continúa generando debates en la historia del arte.