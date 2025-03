Reunión entre LaBIH y Pedro Salmerón

Luego de las acusaciones de plagio por parte de historiadores congregados en el proyecto Laboratorio de Imaginación Histórica (LaBIH) hacia Pedro Salmerón y Paco Ignacio Taibo II, por "notables similitudes" que tiene el proyecto de divulgación histórica "Sembrando Historia" del gobierno federal, lanzado el 14 de febrero, con su proyecto de "Sembradores de Historia", se informó en un comunicado lanzado en redes sociales que representantes del grupo se reunieron con Salmerón y representantes del proyecto de gobierno "Sembrando Historia" para dialogar sobre la problemática, sin embargo, acusaron que Salmerón actuó de forma "prepotente" durante la conversación.

El comunicado revela que representantes de "Sembradores de historia" se reunieron con Salmerón y su equipo a las 18:00 horas de este lunes, y se obtuvo la respuesta de que el gobierno federal desconocía el proyecto "Sembrando Historia", e hicieron énfasis en las increpaciones y reproches por parte del director del Archivo General Agrario.

"A lo largo de la conversación existieron diversas increpaciones por parte del historiador Pedro Salmerón en torno a las opiniones vertidas en el temporal por Luis Daniel Miranda García y Francisco Peralta García sobre la ola mediática que siguió a nuestro primer comunicado, en el que se nos reprochaba no haber hecho frente a las opiniones emitidas por los medios, como si de nosotros dependiera el control absoluto de ellos", se puede leer en el comunicado.

Asimismo, apuntaron que la propuesta de "Sembrando Historia" fue lanzar un comunicado conjunto, a lo que los afectados se negaron y expresaron que el comunicado debía ser solamente de su parte. "Al final de la charla, Marial Valdez Gutiérrez comentó nuestra negativa a su propuesta [...], y propusimos que la respuesta fuese únicamente de su parte. Dicha propuesta no fue bien recibida, y más allá de apelar a la negociación, se comentó que, si no estábamos dispuestos a aceptar su condición, 'no había nada que negociar'".

Luego de eso, narran los afectados en el comunicado, siguió una confrontación y "exaltación prepotente por parte de Salmerón en contra de Hernani Herrera Peña, quien intentó abonar a nuestra postura, además de marcar el marcado adultocentrismo de diversas aseveraciones; sin embargo, fue interrumpido en diversas ocasiones, negando la oportunidad de un diálogo horizontal, pues Salmerón decidió abandonar la conversación".

El comunicado finaliza con el compromiso del LaBIH al respeto entre pares y el diálogo horizontal.