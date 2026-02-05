HOY, CONCIERTO CON LA OSSLP EN EL TEATRO DE LA PAZ

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) ofrecerá un concierto hoy jueves 5 de febrero a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz, bajo la dirección general y artística de Enrique Barrios.

El programa reúne obras de Igor Stravinsky, Piotr Ilich Tchaikovsky, George Enescu y Maurice Ravel, en una velada centrada en contrastes de color orquestal y tradición sinfónica.

El repertorio incluye El pájaro de fuego, de Igor Stravinsky, partitura clave del repertorio del siglo XX. Compuesta para los Ballets Rusos en 1910, la obra marcó el primer gran encargo del compositor y mostró una escritura orquestal que combinó narración, ritmo y una paleta sonora amplia, elementos que definieron su proyección internacional.

Se interpretará la Obertura 1812, de Piotr Ilich Tchaikovsky, pieza asociada a celebraciones históricas y a una escritura expansiva. La obra integra melodías populares, contrastes dinámicos y una estructura que avanza hacia un cierre de gran fuerza sonora dentro del formato sinfónico.

Además, se presentará la Rapsodia Rumana núm. 1, de George Enescu, obra que toma recursos del folclore rumano y los articula en una forma libre. Enescu, figura central de la música de su país, desarrolló una escritura que combina virtuosismo orquestal y melodías de raíz popular, rasgos presentes en esta partitura.

El programa concluye con Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, en su versión orquestal. Escrita con un enfoque evocativo, la obra alude a una danza cortesana del siglo XVI y destaca por su tratamiento del timbre y la claridad de líneas, con una orquestación que privilegia el equilibrio y la precisión.

El ingreso al concierto es gratuito, con boleto de acceso disponible en las instalaciones de la Secretaria de Cultura de San Luis Potosí.