HOY, DANZAS DE ORIENTE EN PLAZA DE ARMAS

La presentación Danzas de Oriente se realizará este martes 16 de diciembre a las 18:00 horas en Plaza de Armas, bajo la coordinación de Greta Alvarado. Se trata de un evento multidisciplinario que reúne tres expresiones coreográficas de arraigo internacional: K-Pop de Corea del Sur, Bellydance de Medio Oriente y danza Bollywood de India.

El programa incluye una muestra de K-Pop, género surgido en Corea del Sur a inicios de la década de 1990 y consolidado como un fenómeno global. En escena se presentará su vertiente dancística, caracterizada por coreografías de alta precisión, movimientos sincronizados y una ejecución estrictamente estructurada. El baile retoma influencias del hip hop, el jazz y la música electrónica, y se distingue por su rigor técnico y disciplina corporal.

La danza Bollywood forma parte central de la presentación con una propuesta marcada por el dinamismo y la expresividad gestual. Este estilo nació en la industria cinematográfica india y fusiona danzas clásicas y populares del país con elementos del jazz, el funk y ritmos latinos. Las coreografías suelen ser grupales, con énfasis en la sincronía, el uso narrativo del movimiento y una estética que combina vestimenta tradicional y contemporánea.

El Bellydance completa el recorrido con una muestra de este género específico de la danza de Medio Oriente, distinto a los bailes folclóricos árabes. Su desarrollo se consolidó en Egipto y se difundió internacionalmente a partir del cine y los espectáculos escénicos. La propuesta destaca el trabajo aislado del torso, la cadera y el abdomen, así como la relación directa entre música y movimiento.

Bajo la coordinación de Greta Alvarado, Danzas de Oriente articula estas tres expresiones en una sola presentación, subrayando sus particularidades técnicas y contextos culturales ampliando el acceso a manifestaciones dancísticas de distintas regiones del mundo.

La actividad está dirigida a públicos de todas las edades y se plantea como un espacio abierto e incluyente con acceso gratuito.