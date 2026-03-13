HOY INICIA la FERIA NACIONAL DEL LIBRO DE LA UASLP

La Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) comienza hoy 13 de marzo en el Centro Cultural Universitario Bicentenario.

El programa incluye música, actividades literarias, propuestas artísticas y se desarrollará hasta el 22 de marzo.

La jornada inaugural comenzará a las 13:00 horas con una presentación del Mariachi Universitario de la UASLP, que interpretará música tradicional mexicana. Este mismo día por la tarde se presentará el trío huasteco La Nueva Herencia Potosina, integrado por estudiantes de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, con un repertorio de huapangos y piezas de música regional.

El programa del sábado 14 de marzo incluirá el Maratón de Poesía coordinado por Gabriela d´Arbel a las 11:00 horas, en colaboración con el Centro Universitario de las Artes. Más tarde se realizará una sesión de escucha dedicada a compositoras contemporáneas y, a las 18:30 horas, el grupo San Luisito Tropikal ofrecerá un concierto que mezcla jazz, rock, reggae, ska y funk.

Las actividades continuarán durante la semana con talleres, charlas y conciertos. El domingo 15 se realizará una sesión de urban sketching en el pabellón universitario y por la noche tocarán las bandas locales Nereo y Nunca Fuimos Listos.

El lunes 16 se presentará la charla sobre la obra de J. R. R. Tolkien a cargo de Hugo Enrique Mendoza Carbajal y el martes 17 participará el cantautor potosino Valensi. El cierre del programa musical está previsto para el 22 de marzo con la Tuna UASLP.

La feria también incluye el espacio infantil Zona Imagina, dedicado a actividades para niñas y niños. Este programa reúne talleres creativos, narraciones y presentaciones de libros como La rebelión del recreo, de Kimberly Alexa Ramírez Tovar; y Tobías, de Alejandro Olivares Palacios; El papalote, de Anna Karina Hernández Macías; y Valentina, la gallina que quería volar, de Perla Alejandra Rodríguez Juárez.

El área contempla además el taller "Bolitas de vida", centrado en la elaboración de bombas de semillas, y un concierto didáctico de reggae con Real Stylo y Dj Kawasound.