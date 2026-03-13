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Cultura

INAH autoriza bajada de la Virgen para Procesión del Silencio

Autorizan traslado de imagen religiosa.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:51 p.m.
A
INAH autoriza bajada de la Virgen para Procesión del Silencio

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) autorizó la bajada, traslado y resguardo de la Virgen de la Soledad, imagen ubicada en el templo del Carmen, como parte de los preparativos para la Procesión del Silencio en San Luis Potosí.

El secretario de Cultura estatal, Mario García Valdez, informó que el permiso ya fue otorgado por la autoridad federal, lo que permite avanzar con la organización de una de las celebraciones religiosas más representativas del país.

La Procesión del Silencio reúne cada año a más de 150 mil asistentes, entre habitantes de la entidad y visitantes nacionales e internacionales.

En el recorrido participan más de dos mil cofrades de más de 30 cofradías penitenciales, quienes avanzan alrededor de 3.5 kilómetros por calles del Centro Histórico.

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Esta tradición fue declarada Patrimonio Cultural del Estado en 2013 y es considerada una de las manifestaciones religiosas más importantes de México.

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