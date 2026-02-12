Inaugurarán exposiciones en el MAC

El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí inaugurará hoy jueves 12 de febrero, a las 19:00 horas, tres exposiciones individuales que abordan el cuerpo, la memoria y la identidad. La jornada que integra artes visuales y música en un mismo programa cultural.

En Sala Acción ODS se presenta LIA-H1. Poner el cuerpo en perspectiva de género, de Irma Hermoso "Luna", una instalación construida a partir de los registros de su investigación de maestría en Derechos Humanos. La pieza adopta la forma de un habitáculo que concentra audios, textos y materiales documentales, y propone un espacio de escucha y diálogo colectivo donde el cuerpo se plantea como eje de análisis social y artístico.

La muestra Duérmete un ratito... ahorita nos vamos, de Leo The Kid (Leonardo Araujo), ocupa la sala de Piezas del Mes con una instalación inmersiva que combina videomapping y paisaje sonoro. El proyecto se centra en las promesas y expectativas que marcaron a las infancias de finales de los años noventa y principios de los dos mil, a través de referencias al juego, la espera y la memoria cotidiana, y plantea un recorrido que se activa desde la experiencia corporal.

En el espacio de Arte del Aire Libre se exhibe La espina materna, mural de Mako Torres (María José Torres Medina), una obra que articula símbolos de la tradición religiosa y del mundo prehispánico para reflexionar sobre maternidad, identidad y poder femenino. El mural establece un diálogo visual entre la Virgen María y la figura de Coatlicue, y propone una lectura crítica sobre los procesos culturales que han configurado la identidad mestiza.

Como parte del evento inaugural, el museo presentará el proyecto musical Metanoia, una propuesta interdisciplinaria que trabaja con contrabajo, percusión y experimentación sonora. El proyecto concibe cada presentación como una experiencia diseñada para el espacio, integra elementos escénicos y dancísticos, y busca la participación del público a través de un formato inmersivo que pone en juego el sonido, el cuerpo y la interacción directa.