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Cultura

INICIA EL FESTIVAL SAN LUIS EN PRIMAVERA

Hoy se presenta Miguel Bosé con su "Importante Tour 2026" a las 20:00 horas en la Plaza de los Fundadores

Por Estrella Govea

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
INICIA EL FESTIVAL SAN LUIS EN PRIMAVERA

Este 28 de marzo inicia la quinta edición del Festival San Luis en Primavera con un programa que integra música, literatura y tradiciones en distintos espacios del Centro Histórico de San Luis Potosí.

El concierto inaugural lo encabeza Miguel Bosé, quien se presenta con su "Importante Tour 2026" a las 20:00 horas en la Plaza de los Fundadores y contempla intérprete en Lengua de Señas Mexicana, audiodescripción, chalecos sensoriales y zona destinada para personas con discapacidad.

Para este 29 de marzo, el programa continúa con actividades culturales desde el mediodía. A las 13:00 horas se realiza una tertulia literaria en el Palacio Municipal de San Luis Potosí, con lectura de textos en lenguas originarias de Oaxaca, a cargo de Zulvia Martínez y Héctor Pineda. Más tarde, a las 16:00 horas, la Calenda de la Guelaguetza recorre calles del Centro Histórico con danzas tradicionales de Oaxaca.

La oferta musical y escénica se distribuye en distintos foros durante la tarde. En el Teatro Alarcón se presenta la Gala del Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO) a partir de las 17:00 horas con François I. Martínez, seguido por la Rondalla Universitaria Potosina a las 18:00 y el Mariachi Pura Sangre a las 19:00 horas.

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De forma paralela, la música tradicional y de concierto ocupa otros espacios. A las 18:00 horas, el grupo Dr. Chessani y los Huapangueros de Rioverde se presenta en la Plaza de Armas de San Luis Potosí con sones de la sierra y la Huasteca.

A la misma hora, en el Teatro de la Paz, la Orquesta-Escuela Carlos Chávez, bajo la dirección de Eduardo García Barrios y con el guitarrista Giovanni Piacentini, interpreta un programa que incluye obras de Johann Sebastian Bach, Igor Stravinsky y Arturo Márquez, con participación del Gran Coro Infantil de la Ciudad.

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