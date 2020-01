Investigan al escritor Gabriel Matzneff

Ciudad de México.- La fiscalía de París abrió una investigación contra el escritor francés Gabriel Matzneff, luego de la publicación del libro Le consentement (El consentimiento), de Vanessa Springora, quien cuenta haber sido violada por el autor cuando ella tenía 14 y él 36.

"El libro relata la presunta relación que Springora sostuvo con Matzneff cuando ella era menor", dijo en un comunicado el fiscal de la policía de París, Remy Heitz. Las investigaciones dirigidas por la Oficina Central de Represión de Violencias contra Personas (OCRVP) están basadas en la historia de Springora, pero no han descartado ampliar el espectro a más personas que pudieron haber sido víctimas de Matzneff.

El escritor nunca hizo secreta su preferencia por los menores. Varias de las obras del francés, tales como Les moins de seize ans (Los menores de 16 años, publicado en 1974), narra distintos encuentros sexuales con adolescentes, niños y niñas de hasta 11 años. También ha realizado declaraciones públicas al respecto en programas de televisión.

A pesar de que se cree que Vanessa Springora no es la primera víctima de Matzneff, sí es la primera en hablar en público al respecto y describir su experiencia personal. "¿Cómo admitir que has sido abusada cuando no puedes negar que diste consentimiento?, ¿cuándo sentiste deseo por este adulto que se apresuró a beneficiarse de él? Por años yo también luché con esta noción de víctima", refiere la escritora.

Springora aclaró que no fue su intención que se abriera una investigación formal contra Matzneff, pero la Fiscalía de París utilizó su poder para hacerlo bajo su propia iniciativa. La publicación del libro, el jueves pasado, vino a cuenta en tiempos donde la gesta del #MeToo, grupo que lucha contra la actitud permisiva hacia la explotación sexual de las mujeres y la pedofilia, está más fuerte que nunca.