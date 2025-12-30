IPBA presenta talleres de artes visuales

El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) dio a conocer su oferta académica en el área de Artes Visuales para el periodo enero–junio de 2026, integrada por talleres que abordan el dibujo y las técnicas gráficas desde enfoques experimentales, formativos y de producción artística.

La programación está dirigida a distintos rangos de edad y niveles de experiencia, con opciones presenciales en horarios matutinos y vespertinos.

Dentro de esta oferta se encuentra el taller Dibujo y grabado experimental, por Josué "Homie" Martínez, orientado a personas a partir de los 15 años. El curso propone el aprendizaje de técnicas de dibujo y grabado aplicadas a distintos soportes de estampación, con énfasis en la exploración visual y la construcción de un lenguaje propio. El proceso contempla el desarrollo de un proyecto artístico que, a largo plazo, concluye en una exposición individual. Se imparte los lunes, martes y jueves de 11:00 a 14:00 horas, o bien los lunes y martes de 17:00 a 20:00 horas.

Otra de las opciones es el Laboratorio de serigrafía artística, a cargo de Saúl Estrada Rivera, dirigido a participantes de entre 16 y 35 años. El taller aborda la serigrafía desde una perspectiva teórica y práctica, enfocada en la producción de obra original. A lo largo del curso se revisan los fundamentos técnicos del proceso serigráfico y su aplicación en propuestas personales, con énfasis en la experimentación gráfica y el desarrollo creativo. Las sesiones se realizan los miércoles de 17:00 a 20:00 horas.

La oferta también incluye Serigrafía creativa, un taller pensado para adolescentes de 13 a 16 años, igualmente impartido por Saúl Estrada Rivera. En este espacio se exploran técnicas gráficas manuales y digitales para transformar ideas en estampas, fomentando la autonomía en la producción visual y el fortalecimiento de la expresión personal. Las clases se llevan a cabo los sábados de 10:00 a 11:00 horas.