logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

IPBA presenta talleres de artes visuales

Por Estrella Govea

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
IPBA presenta talleres de artes visuales

El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) dio a conocer su oferta académica en el área de Artes Visuales para el periodo enero–junio de 2026, integrada por talleres que abordan el dibujo y las técnicas gráficas desde enfoques experimentales, formativos y de producción artística. 

La programación está dirigida a distintos rangos de edad y niveles de experiencia, con opciones presenciales en horarios matutinos y vespertinos.

Dentro de esta oferta se encuentra el taller Dibujo y grabado experimental, por Josué "Homie" Martínez, orientado a personas a partir de los 15 años. El curso propone el aprendizaje de técnicas de dibujo y grabado aplicadas a distintos soportes de estampación, con énfasis en la exploración visual y la construcción de un lenguaje propio. El proceso contempla el desarrollo de un proyecto artístico que, a largo plazo, concluye en una exposición individual. Se imparte los lunes, martes y jueves de 11:00 a 14:00 horas, o bien los lunes y martes de 17:00 a 20:00 horas.

Otra de las opciones es el Laboratorio de serigrafía artística, a cargo de Saúl Estrada Rivera, dirigido a participantes de entre 16 y 35 años. El taller aborda la serigrafía desde una perspectiva teórica y práctica, enfocada en la producción de obra original. A lo largo del curso se revisan los fundamentos técnicos del proceso serigráfico y su aplicación en propuestas personales, con énfasis en la experimentación gráfica y el desarrollo creativo. Las sesiones se realizan los miércoles de 17:00 a 20:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La oferta también incluye Serigrafía creativa, un taller pensado para adolescentes de 13 a 16 años, igualmente impartido por Saúl Estrada Rivera. En este espacio se exploran técnicas gráficas manuales y digitales para transformar ideas en estampas, fomentando la autonomía en la producción visual y el fortalecimiento de la expresión personal. Las clases se llevan a cabo los sábados de 10:00 a 11:00 horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México restituye más de 2 mil objetos culturales en 2025
México restituye más de 2 mil objetos culturales en 2025

México restituye más de 2 mil objetos culturales en 2025

SLP

El Universal

Los esfuerzos diplomáticos mexicanos logran la recuperación de valiosos bienes culturales.

PENSAR CON CABEZA PROPIA
PENSAR CON CABEZA PROPIA

PENSAR CON CABEZA PROPIA

SLP

Estrella Govea

Ana Blandiana reflexiona sobre la censura contemporánea, la memoria y la libertad de pensamiento

El Día de los Santos Inocentes: tradición y diversión
El Día de los Santos Inocentes: tradición y diversión

El Día de los Santos Inocentes: tradición y diversión

SLP

El Universal

Descubre cómo una festividad religiosa se ha transformado en una jornada llena de ingenio y diversión para todos.

NAVIDAD ENTRE RECUERDOS
NAVIDAD ENTRE RECUERDOS

NAVIDAD ENTRE RECUERDOS

SLP

Estrella Govea

Concierto de Vita Voce en fundadores, villancicos y a cappella