La agrupación vocal Vita Voce presentará el concierto Navidad entre recuerdos, el 28 de diciembre a las 20:00 horas en la Plaza de los Fundadores.

El programa se construye a partir de villancicos tradicionales y arreglos contemporáneos, con un repertorio que combina piezas a cappella y adaptaciones inspiradas en ensambles vocales actuales. Algunas obras se interpretarán con acompañamiento de beatbox, lo que amplía las posibilidades rítmicas y sonoras del concierto.

Entre las piezas destacan arreglos en español e inglés, así como obras de mayor complejidad técnica que requirieron un trabajo detallado de estudio y ensamble. El concierto incluye una obra de Johann Sebastian Bach, cuya estructura contrapuntística exigió un proceso cuidadoso de preparación vocal por parte del grupo.

La selección musical busca ofrecer variedad estilística, al alternar villancicos clásicos con propuestas modernas que incorporan técnicas vocales contemporáneas. Este enfoque permite mostrar la versatilidad del ensamble y acercar distintos públicos a la música coral en un formato accesible al aire libre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El concierto representa para Vita Voce el cierre de su actividad anual y la continuación de un proceso marcado por el trabajo conjunto y la coordinación vocal. Navidad entre recuerdos se plantea como una presentación pensada para compartir música en un espacio público y acompañar el ambiente festivo de los últimos días del año.

La propuesta forma parte de las actividades decembrinas en el Centro Histórico y plantea un recorrido musical por distintas formas de celebrar la Navidad a través de la voz.