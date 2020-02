Isaac Hernández presentará "Giselle" en el Auditorio Nacional

El bailarín mexicano Isaac Hernández anuncia que presentará en México la aclamada versión de Akram Khan del ballet clásico "Giselle", el próximo 7 y 8 de mayo en el Auditorio Nacional, con el English National Ballet.

"¡Increíblemente feliz! Finalmente presentaré un ballet completo en mi País #Mexico, no me imagino una mejor producción para celebrar este sueño. Ya estamos a la venta", escribió el intérprete en Twitter.

Según la crítica, el afamado coreógrafo reinventa el ballet romántico y su historia de amor, traición y redención, y cuando se levanta el telón, los bailarines en la sombra empujan contra una gran pared. A partir de ese momento, "Giselle" de Akram Khan aturde con poderosas imágenes y coreografías fascinantes.

Esta producción estrenada en 2016 se ha presentado en diversos escenarios internacionales con el ENB y utiliza una partitura "ominosa, gótica" (The Observer) de Vincenzo Lamagna, adaptada del original de Adolphe Adam y realizada por English National Ballet Philharmonic.

La escenografía y vestuario son del diseñador ganador de un premio de la Academia, Tim Yip, y el diseño de iluminación atmosférica de Mark Henderson evocan una fábrica condenada y los fantasmas vengativos que aparecen en sus sombras.

"Giselle" es conocida como la danza de ultratumba, relata la historia de una joven campesina quien, desilusionada por el engaño de su amado, pierde la razón y fallece.

La obra está inspirada en la leyenda germánica de las willis -espíritus de jóvenes que mueren vestidas de novias antes de llegar al altar y se aparecen a medianoche a la luz de la Luna para llorar su pena y buscar venganza- y en el poema "Las fantasmas" de Víctor Hugo.