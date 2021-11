Italia inaugura exhibición de artista disidente chino

Una exhibición provocadora del artista disidente chino Badiucao inauguró el sábado en la ciudad industrial de Brescia, en el norte de Italia, a pesar de la presión de la embajada china en Roma de cancelarla.

Una carta de la embajada incluía veladas amenazas económicas, al mencionar el comercio de Italia con China, en un intento por evitar la primera exhibición individual de Badiucao. Éste es el seudónimo que usa el artista cuya obra ataca los antecedentes de derechos humanos y políticas de China.

El alcalde de Brescia, Emilio Del Bono, "respondió con delicadeza y firmeza", dijo Elettra Stamboulis, curadora de la exhibición en el museo municipal de Santa Giulia.

"Claro que siempre nos sentimos un poco preocupados, no tanto por la seguridad del artista, sino porque sabemos que hay formas más terroríficas de silenciar a artistas disidentes", dijo Stamboulis.

Después de que en 2018 fuera bloqueado bajo presión un intento previo de montar una exhibición individual en Hong Kong, Badiucao dijo que está "orgulloso y contento" de que la exhibición de Brescia finalmente esté abierta al público.

"Como mi arte siempre se enfoca en los problemas de derechos humanos en China... me convierte prácticamente en enemigo tipo número 1", dijo Badiucao. "Me cazan. Me acosan, acosan a mi familia, amenazan constantemente a la gente que trabaja conmigo. Por eso, para mí es realmente muy difícil tener una exhibición en una galería establecida, en un museo como este".

La exhibición, que estará abierta hasta el 13 de febrero, es un repaso a la carrera artística de Badiucao, desde su inicio hasta obras más recientes creadas en respuesta a la crisis de salud provocada por la pandemia del COVID-19. Antes asistente del artista chino disidente radicado en Berlín, Ai Weiwei, Badiucao actualmente trabaja desde el exilio en Australia.

La obra abarca desde pinturas al óleo hasta instalaciones y arte performance. Incluye una que representa el escándalo de fórmula de bebé alterada exportada por China en 2018, otra que recuerda la masacre de la Plaza Tienanmen y otra más que representa el Movimiento de los Paraguas, como parte de las manifestaciones prodemocracia de Hong Kong reprimidas por China.