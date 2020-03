Javier Camarena no comulga con el #YoMeQuedoEnCasa

Desde Suiza, donde vive y pasa ahora el aislamiento social motivado por el Coronavirus, el tenor mexicano Javier Camarena señaló que él no comulga con el hashtag YoMeQuedoEnCasa sino con el YoEstoyEnMiHogar y no lo lamenta: "No siento un encierro como tal; estoy muy feliz en casa, estoy muy feliz con mi familia, estoy muy feliz tomándome un respiro y tomándome una pausa a pesar de las condiciones que estamos atravesando todos".

En la transmisión que hizo el mediodía de este domingo a través de sus cuentas de Facebook y de Instagram, motivado por las muchas preguntas que le llegan sobre cómo está y por qué no aparece en sus redes sociales, como siempre, Camarena dijo que en realidad como siempre pasa acaso dos meses, repartidos, al año, su familia, en este momento él está en su hogar y está sólo para ellos.

"Siempre me compartido mucho, estoy para ustedes en todo momento, hoy ante esta situación que nos ha obligado a hacer un alto en nuestras vidas y hacer un alto en mi carrera, estoy con mi familia, estoy para mis hijos, estoy ayudando a mi hija, estoy cocinando para ellos, estoy viviendo por fin en mi casa", dijo.

Y reiteró "Yo no MeQuedoEnMiCasa, EstoyEnMiHogar, hoy me toca estar con ellos, y con ellos me quedo. Ya cuando me toque volveré a estar con ustedes y estaré al 100%. Dios los bendiga y les mando un gran abrazo", señaló el tenor mexicano.

Dijo también que hoy está con su gente que solamente necesita de su presencia para ser feliz, y eso lo hace él feliz, "estoy con mi familia, estoy con mis hijos estoy con mi esposa, y por eso no he estado en redes. De corazón les deseo mucha paz, que toda esta situación difícil por la que estamos atravesando todos la pasemos lo mejor posible".

Vestido con una sencilla playera negra, usando sus gafas y tranquilo, Javier Camarena dijo que aplaude a sus compañeros por todas sus presentaciones y por cantar para entretener a quienes están en casa, sin embargo él ni extraña cantar ni aparecer en redes sociales.

"Hoy estoy con la gente que no necesita que cante para que sean felices conmigo, estoy con la gente a la que no le importa si me rapo o si no me pinto la barba; ya me cansé de pintarme el cabello y pintarme la barba para dar una imagen, ya volveré a hacerlo cuando todo vuelva a la normalidad", afirmó.

Tras señalar que este tiempo también le ha servido mucho para reflexionar sobre su carrera y a nivel personal, Camarena afirmó que ocupa parte de su tiempo para estudia, "estoy preparando nuevas cosas que espero presentar en algún momento, si Dios quiere, cuando todo pueda volver a la normalidad".

Y concluyó con un mensaje de salud, paz y una bendición, pero también con un llamado a los mexicanos a que no sean incrédulo, a tomen conciencia de que la gente sí está muriendo: "Deseo que no les toque la pérdida de un ser querido, en ellos hay que pensar y por ellos hay que tener responsabilidad".