Javier Camarena y María Hanneman unen su talento en "Blanca Navidad"

El tenor Javier Camarena, tras un receso para recuperarse de una lesión menor en una cuerda vocal, ofrece en esta época decembrina la grabación de "Blanca Navidad", acompañado de la joven pianista María Hanneman. Y pide a la ciudadanía que durante estas fechas refuerce los cuidados de salud.

"Estamos llegando al final de un año que nos ha impuesto el más complicado de los retos; la responsabilidad social y comunitaria. El panorama no es nada alentador y los servicios de salud en nuestro país están al borde del colapso.

"Sigue siendo prioritario que dejemos de pensar en nosotros mismos y empecemos a pensar en el bien común, en el bien de nuestra sociedad, que cada uno asuma su responsabilidad y juntos respetemos las normas establecidas por nuestras autoridades y seamos cívicos.

"Sólo así podremos cerrar pronto este capítulo en nuestra historia que tanto ha lastimado a la humanidad", indicó el cantante a través de un comunicado.

Y añadió: "Estamos celebrando la Navidad que, especialmente este año, viene a recordarnos que lo último que podemos perder es la esperanza y la fe. 'Blanca navidad' es uno de los villancicos tradicionales más lindos y me complace compartirlo con todos ustedes como un regalo navideño para nuestros corazones.

"Agradezco profundamente a María Hanneman, a su familia y a todo el equipo que hizo posible la realización de este video".

La joven pianista mexicana María Hanneman, de 14 años, ganó el primer lugar en la competencia internacional Grand Prize Virtuoso en septiembre pasado y se presentó en la Wiener Saal del renombrado Mozarteum de Salzburgo en Austria, interpretando el Preludio en C Menor OP 3, número 3, de Rachmaninov.

El cantante participará en la Gala de la Metropolitan Opera de Nueva York compartiendo el escenario con las sopranos Pretty Yende y Ángel Blue, así como el tenor Mathew Polenzani, desde el Parktheater de Augsburg, Alemania. Se transmitirá a las 3 pm hora del Centro de México y se puede comprar boleto virtual en la página del MET.

Además, arrancará el 2021 con una Gala en la Salle Garnier de Montecarlo acompañado por Les Musiciens du Prince de Monaco bajo la dirección de Gianluca Capuano, interpretando arias de Rossini, Zingarelli y García.

Acto seguido, realizará una gira por España con un recital en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (12 de enero); un concierto dentro del "Ciclo Voces del Real" en la Sala Principal del Teatro Real de Madrid bajo la batuta del director de orquesta mexicano Iván López Reynoso (15 de enero); un par de recitales en su debut en el Palau de la Música Catalana en Barcelona (18 y 19 de enero); y un concierto en el Teatro Arriaga Antzokia en Bilbao (21 de enero); en estas presentaciones acompañado del pianista Ángel Rodríguez.

Finalizará su intensa agenda el 27 de enero en Salzburgo, Austria, con su participación en la Mozartwoche (Semana de Mozart) -festival que dirige el mexicano Rolando Villazón- con un concierto sinfónico con la Filarmónica de Viena bajo la batuta de Alain Altinoglu y acompañado de la soprano Erin Morley, la mezzosoprano Karine Deshayes y el bajo Ferruccio Furlanetto.