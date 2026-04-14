"José Alfredo Jiménez", a cien años de su natalicio

La charla "José Alfredo Jiménez y la mexicanidad desvergonzada" se presenta este martes 14 de abril a las 19:30 horas, en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, forma parte del centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, la sesión estará a cargo de Joserra Ortiz y propone una revisión de su obra desde una perspectiva cultural.

El encuentro plantea un análisis de la llamada "mexicanidad desvergonzada", entendida como una forma de identidad que se expresa sin filtros en las canciones del autor. A partir de esta idea, se examina cómo sus letras presentan al individuo que asume el dolor, el orgullo y la pérdida sin ocultarlos, en relatos donde el desamor y la afirmación personal conviven.

Durante la charla se abordarán las estructuras literarias y musicales que caracterizan su repertorio, así como los contextos sociales que dieron origen a sus composiciones.

Ortiz revisará piezas que transitan entre la nostalgia, la vida cotidiana y la celebración, con énfasis en su construcción narrativa y en los elementos que las mantienen vigentes.

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Originario de Guanajuato, José Alfredo Jiménez es una figura central de la música ranchera en México. Compuso cientos de canciones que se integraron al repertorio popular y que han sido interpretadas por diversas generaciones de artistas. Su obra se distingue por el uso de un lenguaje directo que conecta con experiencias comunes.

José Alfredo construye una mexicanidad sin filtros, donde el orgullo, el dolor, la borrachera, el amor fallido y la dignidad conviven sin culpa.

Sus canciones celebran al individuo que sufre pero se afirma, como en "El Rey", donde el personaje mantiene su orgullo pese a la derrota.

El programa busca situar su legado dentro de la cultura mexicana contemporánea, al destacar la permanencia de sus canciones en espacios sociales como cantinas, reuniones y celebraciones.

La charla ofrece una lectura de su producción musical con formas de identidad que siguen presentes en la vida cotidiana.