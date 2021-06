Joven mexicano gana tres premios de ópera en Italia

El joven barítono mexicano Eduardo Martínez, de 18 años, originario de Los Cabos, Baja California Sur, alcanzó tres reconocimientos en la 20a. edición de la Competencia Lírica Internacional Ottavio Ziino celebrada en Roma, Italia.

Eduardo es el primer cantante joven mexicano en hacerse acreedor a tres reconocimientos por parte de un jurado internacional integrado, entre otras personalidades, por los directores de La Scala de Milán, el Teatro Comunale de Florencia y el Teatro Real de Madrid. Obtuvo el Premio a la Voz Emergente (revelación juvenil), el Premio de la Crítica —otorgado por la hija del célebre director de orquesta y compositor Ottavio Ziino—, y una beca para el programa de verano del Festival de Vicenza, clases maestras con leyendas de la ópera como Renata Scotto y Leo Nucci.

Martínez es integrante del Taller de Ópera de Sinaloa, que dirige el maestro y barítono Armando Piña.

"Me siento muy honrado de haber recibido este gran reconocimiento internacional, con esperanza que esto marcará un antes y un después en mi vida. También estoy feliz de todo lo que he vivido en esta carrera; este camino no ha sido nada fácil, ni lo será a futuro. Vienen nuevas oportunidades y con ello también nuevos retos a superar. La vida me ha bendecido con buenas personas que me han guiado y apoyado durante este recorrido. Esto me motiva para continuar arriesgándolo todo por un bien mayor, no material, que es el poder hacer la música que amo", declara el mexicano sobre su victoria.

Eduardo Martínez inició sus estudios de canto bajo la tutela del destacado barítono Armando Piña y fue becario del Opera Studio Beckmann donde participó en clases maestras impartidas por prestigiosas figuras del mundo de la ópera como Plácido Domingo, Elina Garanca y Javier Camarena. Asimismo, ha tomado cursos de perfeccionamiento vocal con el director de orquesta Enrique Patrón de Rueda y las maestras Eugenia Garza, Teresa Rodríguez y Joan Dornemann.