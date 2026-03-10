Juan Carlos Rulfo retrata la fuerza del Istmo tras el sismo de 2017

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La devastadaen Oaxaca tras los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, fue el punto de partida para el nuevo trabajo deque además está hablado en zapoteca.Si antes se metió a la construcción del, estuvo al lado de un hospital en plena pandemia de Covid-19 y recorrió escuelas para ver elen México, ahora toca la puerta en elpara revelar lade una tierra llena deEl resultado se verá desde esta semana en el marco de la, bajo el título "", en alusión a los dioses que llegaron a la Tierra, pero quienes al no poder convivir, fueron expulsados por el cocodrilo guardián que el artistaretomó en su obra."Conque quisieron decir sus cosas, hablar de su, sin embarrártelo en la cara. Laes terrible y era encontrar a todos estosque son mundo entero y que hablan de su territorio a su manera", dice Rulfo.El director de "" y "En el hoyo" echó mano de, artista muxhe; Rosti, rapero asesinado poco después de la filmación e, defensora de la lengua, para contar lo que llama una fábula."La película comenzó poco después del, luego vino la pandemia y otras cosas más, ha sido una cosa interrumpida hasta ahora. Inicialmente comenzó como un homenaje ay eso implicaba una cosa con la familia, pero las biopics no me salen, así que luego conocí a Irma y ella me ayudó a contar esta historia que al final es laen un contexto complejo", destaca Rulfo", está hablado en su mayoría eny algunas cosas enSe espera tengaeste mismo año, pero por ahora tendrá funciones eneste miércoles en la Primera Casa de Imprenta de América, en elde lay el sábado en el Instituto Javier Barros Sierra.Rulfo está ahora en la confección de otrosobre laen laToma como referencia una comunidad deen la frontera con el Estado de México, que ante la inseguridad y amenazas de violencia, ha ido levantandoy con eso quitando lugar para el recurso natural y para la siembra."Gracias a lasin plan hayy es absurdo que haya una ciudad que viva en el lecho de un lago, se queje de no tener. Es unatambién", adelanta.