LA CAMERATA DE SAN LUIS HOY, EN CONCIERTO

La Camerata de San Luis presentará el concierto especial "De la forma al sentimiento: Barroco y romanticismo", este jueves 12 de febrero, a las 19:00 horas, en el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa", bajo la dirección artística de Roberto Gómez Argüelles.

El programa propone un recorrido por dos periodos clave de la música occidental a partir de obras para cuerdas que dialogan desde la estructura barroca hasta la expresión romántica.

El repertorio abre con el Concierto Grosso No. 1 en Sol mayor, Op. 6 No. 1, de George Friedrich Handel, obra escrita en 1739 como parte de su célebre serie de doce concerti grossi. La pieza responde al modelo barroco del diálogo entre el grupo solista y el conjunto, y contará con la participación de Enrique Castillo Herrera y Maribel Martínez en los violines, junto a Raymundo Medina en el violonchelo.

A continuación se interpretará el Concierto Grosso No. 2 en Fa mayor, Op. 6 No. 2, del mismo compositor, perteneciente a la misma colección. Esta obra mantiene la alternancia entre movimientos contrastantes y el juego formal entre concertino y ripieno, con Enrique Castillo Herrera y Maribel Martínez en los violines, y Fernando Morales como solista en el violonchelo.

Tras el intermedio, el programa se desplaza al siglo XX con la Suite para cuerdas (1926) de Leoš Janácek, una obra que, aunque de escritura temprana dentro de su catálogo, muestra una atención particular al color orquestal y al carácter expresivo de las cuerdas. La suite se articula en varios movimientos breves que contrastan tempos y climas sonoros.

Con este programa, La Camerata de San Luis plantea un concierto que articula continuidad y contraste entre estilos, autores y contextos históricos, a través de un repertorio centrado en la música para cuerdas.