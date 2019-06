La Fundación Elena Poniatowska cerrará ante quiebra

Ciudad de México.- El 14 de junio, la Fundación Elena Poniatowska cumplirá un año y si no consigue recursos que garanticen su existencia, cerrará debido a que se encuentra en quiebra.

Además, si llega a su fin se abre la posibilidad de que se venda el archivo de la escritora ganadora del Premio Cervantes 2013. Así lo da a conocer en entrevista su director, Felipe Haro.

La Fundación se ubica en la colonia Escandón, en un inmueble en comodato; su operación arrancó con un presupuesto de 500 mil pesos otorgados por la Secretaría de Cultura local, monto que le permitió operar durante 2018. A partir de este año, dice, no ha recibido ningún apoyo institucional. Y pese a que es donataria autorizada, tampoco ha recibido donaciones que le permitan pensar en una sobrevivencia.

En casi un año, refiere, han realizado más de 100 eventos culturales, han catalogado más de 5 mil libros de 25 mil que conforman la biblioteca de la autora de "La noche de Tlatelolco", han digitalizado más de 25 mil fotografías del archivo de Poniatowska, más de 7 mil 500 personas han acudido a las conferencias, hasta marzo tenían un promedio de 750 visitantes diarios y han realizado cerca de 20 talleres.

Dentro de sus objetivos también está preservar, organizar y difundir el archivo histórico de la escritora. Su existencia, afirma Haro, se justifica. "Estamos en quiebra. Ni Elena ni sus hijos, incluyéndome, tenemos las posibilidades económicas para fondear una fundación de este tipo".

APOYO

Al iniciar la Fundación, recuerda, se pensó que se tendría un apoyo institucional y que habría donaciones de la iniciativa privada, además consideraron que podrían obtener recursos que etiquetaban desde la Cámara de Diputados, pero este año esos apoyos y donativos desaparecieron, en su lugar se destinaron 500 millones a la Secretará de Cultura para entregarlos mediante convocatorias para seis programas, como el de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (ProFest), al que se inscribió la Fundación con siete proyectos, pero no ganó.

Aunado a estos cambios, en febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador notificó a su gabinete legal y ampliado que su gobierno no transferirá recursos a ninguna organización social, sindical, civil o movimiento ciudadano.

"Los etiquetados de este año sólo eran sugeridos, de modo que no nos dieron un sólo peso", dice.

NO RECIBE APOYO

Y agrega: "Nadie está dando dinero a fundaciones, ni la iniciativa privada quiere dar apoyos. A mí me han dicho que una de las razones por las que no quiere apoyarnos la iniciativa privada es porque Elena Poniatowska apoyó a Andrés Manuel López Obrador y entonces que él la apoyara; eso nos han dicho enfrente de Elena. Estamos en pláticas con algunos, queremos salvar la fundación porque si no, el archivo y la biblioteca se van".