La magia de Dalí desembarca en el corazón de Moscú

MOSCÚ, Rusia (EFE).- La magia de Salvador Dalí ha desembarcado este lunes en el corazón de Moscú con una exposición que exhibe más de 180 obras del maestro del surrealismo y que se perfila como el gran acontecimiento cultural del año en la capital rusa.

Durante casi dos meses, hasta el 25 de marzo, los visitantes del Manezh, la principal sala de exposiciones de Rusia, situada a pocos pasos del Kremlin, podrán disfrutar de creaciones del genio de Figueres que abarcan todos los períodos de su obra.

LOS RUSOS Y EL MISTERIO DE DALÍ

"Yo creo que ellos (los rusos) saben captar el misterio que emana de la obra de Dalí", dijo a Efe la directora de los Museos Dalí de la Fundación Gala-Salvador Dalí y comisaria de la exposición, Montse Aguer, sobre el interés que despierta el artista español en Rusia.

Aguer indicó que otro componente importante de esta atracción es que Gala, la mujer de Dalí, era rusa.

"Este sentido trágico de la vida que a veces aparece en la obra de Dalí, yo creo que les interesa; el enigma, el misterio. Y los dos eran dos personajes enigmáticos y la obra de Dalí lo es mucho". agregó.

UN ESCENARIO PERFECTO

El Manezh, un edificio construido en 1817 por el ingeniero español Agustín de Betancourt, ha dispuesto para la exposición "Salvador Dalí. Arte mágico" una superficie de más de 7.000 metros cuadrados, equivalente a la de un campo de fútbol, dotada de dos cines y una sala de descanso con motivos dalilianos.

"El montaje me parece muy interesante. Toman elementos del Teatro Museo Dalí en Figueres, que es la última gran obra de Dalí. Entonces han intentado escenificar un poco todo el simbolismo y el mundo de Dalí", dijo la comisaria de la exposición, organizada por la fundación rusa "The Link of Times" y el museo Faberge.

Aguer destacó que se trata de la mayor exposición de Dalí que se haya nunca organizado en Rusia.

UNA COMPLETA RETROPECTIVA

"Dalí decía que le gustaría ser el Rafael de su tiempo. Entonces es una manera de ver toda su obra, toda su evolución. Están representados (en la exposición) todos sus periodos, que yo creo es la mejor manera de entrar en el mundo de Dalí", agregó.

Los visitantes de la exposición podrán apreciar obras como "El hombre invisible" (1929-1933), "Elementos enigmáticos de un paisaje" (1934) o "Autorretrato blando con bacon frito" (1941).

Además se exponen una serie de dibujos y grabados, así como las ilustraciones originales del libro de Dalí "50 secretos mágicos para pintar".

"La exposición (...) para nosotros es el hilo conductor de algo que nos importa mucho más, que es hacer ver al mundo la importancia del personaje de Dalí y también de Gala", dijo a su vez, en la rueda de prensa previa a la inauguración de la muestra, el presidente de la Fundación Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader.

Agregó que la Fundación "cree y está convencida de que (Dalí y Gala) eran dos personajes que anticiparon con su visión el mundo actual".

En la exposición se verá "a un chico que con 13 años pintaba en un pequeño pueblo en la costa del Mediterráneo sus primeras obras llenas de luz, y al mismo tiempo Gala salía de Moscú para ir a encontrarse con Paul Éluard en París", adelantó Mercader.

Las obras que componen la exposición en el Manezh, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Moscú, pertenecen a los museos Dalí, Museo Reina Sofía y a colecciones privadas.

UNA EXPOSICIÓN ESPECTÁCULO

"Tendremos un gran programa paralelo con conferencias, exhibiciones de películas, espectáculos teatrales y musicales", señaló por su parte el director del Museo Faberge y presidente de la fundación "The link of Times", Vladímir Voronchenko, al destacar que se trata de una exposición única en su género.

Anunció que habrá un concurso de disfraces y agregó: "Creo que mucha gente vendrá de Dalí y de Gala. Definiremos los días para el concurso y habrá premios para los ganadores".

"Hemos trabajado cerca de tres años para hacer realidad esta exposición y nos hemos esforzado mucho para que sea bella y original", resumió Voronchenko. EFE

