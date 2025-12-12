La mirada de R. Méndez

La exposición San Luis Potosí a través de la lente, instalada en la planta alta del Centro Cultural Palacio Municipal, mantiene vigente más de medio siglo de trabajo del fotoperiodista Roberto Méndez Alcaraz. Las imágenes reunidas permiten revisar momentos que marcaron la vida pública del estado, no como un ejercicio nostálgico, sino como un archivo que interpela al presente.

La muestra destaca por la crudeza, la espontaneidad y la intuición con la que Méndez registró la vida política y social desde 1952. Su archivo incluye protestas, giras presidenciales y escenas cotidianas que hoy funcionan como evidencia visual de tensiones que atravesaron a la ciudad y al país. El apodo de "El Verdugo", surgido de un accidente fotográfico en sus primeros años de trabajo, recuerda la cercanía del autor con los ritmos impredecibles de la nota diaria.

La selección incluye imágenes de la última aparición pública de Gonzalo Santos, del movimiento navista, de visitas presidenciales y de expresiones culturales como la Procesión del Silencio y la visita de Juan Pablo II a Zacatecas. Cada fotografía conserva el pulso de un oficio que exigía velocidad, lectura del entorno y la capacidad de anticipar lo que estaba por ocurrir. Esa inmediatez es lo que dota de fuerza a la muestra.

El recorrido ofrece un mapa visual del México de la segunda mitad del siglo XX, donde conviven poder político, vida urbana, fe, violencia, celebraciones y gestos anónimos. La exposición evidencia cómo el fotoperiodismo construye memoria pública, mantiene el diálogo entre quienes conocieron esa ciudad y quienes solo la han heredado a través de fotografías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí