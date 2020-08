La Sinfónica de Aguascalientes, la primera en regresar al escenario

La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA) será la primera orquesta profesional en el país en reiniciar actividades en una sala de conciertos. Sin embargo, los conciertos que ofrecerá serán a puerta cerrada, sin público, y con menos de 20 músicos en escena.

La dirección estará a cargo de Iván López Reynoso y la temporada abrirá este domingo con música de Vivaldi y Bach; continúa el 23 de agosto con obras de Telemann y Wagner; los dos serán transmitidos en línea y por televisión. Además, si hay condiciones, el 28 de agosto tocarían con público en la explanada del Teatro Aguascalientes.

"Estoy muy emocionado y agradecido, volver a hacer música en el escenario ha sido muy conmovedor, sobre todo porque estoy con músicos tan queridos. Estos conciertos serán posible porque las piezas se acomodaron como en el ajedrez, de manera muy detallada. La directora del Instituto Cultural de Aguascalientes, Claudia Santa Ana Zaldívar, me invitó y estoy encantado porque nos conocemos muy bien y porque he tenido una relación muy cercana y muy estrecha con este grupo, tenemos mucho aprecio y mucha empatía artística", cuenta López Reynoso.

De acuerdo con el concertador, la Sinfónica de Aguascalientes ha sido, quizá, la más activa en redes sociales durante este periodo de confinamiento; cada músico hizo todo tipo de actividades para el público y ha tenido un gran impacto. Ahora, se ha decidido hacer esta nueva modalidad de conciertos para seguir adelante. "Queremos empezar a echar andar la maquinaria que tuvimos que detener durante cinco meses, y lo haremos con mucha cautela", comentó.

La sede la OSA es el Teatro Aguascalientes, pero los dos primeros conciertos se llevarán a cabo en la sala de conciertos Complejo Ferrocarrilero, construida hace algunos años, pero está en proceso de adecuación. "Se tienen que corregir algunos detalles acústicos de la sala, pero de momento nos servirá para hacer estas transmisiones en línea. Es una sede en la que la orquesta empezará a hacer una serie de actividades, no es la sede definitiva, está en proceso de evaluación, pero creemos que es necesario apoderarse del espacio y que el grupo empiece a hacer cosas allí", cuenta López Reynoso.

El primer concierto la OSA interpretará la obra "Stabat Mater" compuesta para la fiesta patronal de Santa Maria della Pace en 1712 por Antonio Vivaldi. También se interpretará la Cantata "Ich Habe Genug (Me siento pleno)" del compositor alemán Johann Sebastian Bach. La pieza se estrenó por primera vez en 1727 para la festividad de Mariae Reinigung en Leipzig. La voz y la dirección estarán a cargo de López Reynoso.

Y posteriormente, el domingo 23 de agosto a las 20:00 hrs la Suite Burlesque "Don Quijote" de Telemann y El idilio de Siegfried de Wagner.

Medidas estrictas para compartir música y cultura

"Hemos hecho un trabajo muy cuidadoso y con una gran comunicación con el Instituto y con la orquesta, para realizar un protocolo sanitario muy específico. Se consideró, por ejemplo, que había músicos que estaban en grupos de riesgo por diversas causas y por ello, este domingo sólo serán 13 músicos, para el siguiente programa participarán 19; y el tercer concierto serían alrededor de 18. La realidad no nos permite juntar a todos, no sabemos si tendremos esa oportunidad este año o no, es muy pronto para decirlo", detalla el director de orquesta.

El protocolo no sólo contempla distancia social, uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura y un reducido equipo técnico y operativo, sino también que los músicos tendrán su propio atril y su propia partitura.

"Las condiciones de trabajo son extremedamente peculiares y particulares. Antes de la pandemia se compartía el atril y las partituras, éstas las repartía el bibliotecario; ya no será así, cada músico es responsable de su música, cada quien tiene su atril y las partichelas se revisaron con cada músico para que no hubiera la problemática de dar vuelta a las hojas. Además, al ser conciertos que se transmiten en línea hubo un trabajo muy intenso de microfonía y de amplificación.

"También hemos pedido que los músicos no ingresen en bloque al recinto, sino con horarios escalonados, a todos se les ha hecho un chequeo médico y un lavado intenso de manos. Hemos trabajado intensamente en estas variantes a las que nos hemos enfrentado", detalla el concertador.

Si las condiciones sanitarias lo permiten, se prevé la posibilidad de un tercer concierto en vivo, con público reducido, al aire libre y estrictos protocolos sanitarios en la explanada del Teatro Aguascalientes, el próximo 28 de agosto.

"Estamos optimistas, ya hemos tenido demasiada tistreza, por eso tenemos que ser optimistas y creemos que es posible hacer un concierto al aire libre, con todas las medidas sanitarias; tenemos que esperar a ver el color del semáforo, pero si todo sale bien podríamos pensar hasta en 80 personas de público, no habría instrumentos de viento, sólo de cuerda, tendríamos un sistema de amplificación. Nos da mucha esperanza reencontrarnos con el público", adelantó López Reynoso.

López Reynoso, quien es director asociado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y director principal invitado de la Oviedo Filarmonía, advierte que el trabajo ha sido muy responsable y estricto.

"Lo más importe es que no queremos exponer a nadie, no vamos a correr riesgos gratuitos. Es difícil describir lo que significa poder expresarnos después de cinco meses, todos lo hemos vivido de manera diferente. El primer ensayo fue absolutamente conmovedor, hubo una gran alegría, un gran regocijo. Este grupo quería volver a tocar juntos, ha tenido una gran voluntad para hacer equipo y remar hacia el mismo lugar. Hay, desde luego, incertidumbre porque no sabemos cuánto más tendremos que estar así".

Y agrega: "Es posible tocar juntos, tenemos que empezar a hacerlo. La cultura ha sido la gran acompañante de la humanidad en esta pandemia y para mí, la cultura tiene que ser la que ayude a la humanidad a salir adelante".

Este primer concierto se llevará a cabo este domingo las 20:00 h a través de Canal 26 de Aguascalientes, así como por las redes sociales del ICA y de RyTA.