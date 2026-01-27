logo pulso
Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Cultura

La virgen de la tosquera, en Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
La virgen de la tosquera, en Cineteca Alameda

La virgen de la tosquera se exhibe en la Cineteca Alameda hoy martes 27 de enero a las 16:00 horas y miércoles 28 de enero a las 19:00 horas; la película, dirigida por Laura Casabé, es una coproducción entre Argentina, México y España.

Ambientada en el verano del año 2000, la historia sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas que recién terminan la secundaria y se enamoran de Diego, un amigo de la infancia. La aparición de Silvia, mayor y con mayor experiencia, altera la dinámica entre los personajes. El rechazo lleva a Natalia a recurrir a su abuela para realizar un conjuro que desencadena una serie de hechos extraños, donde la brujería se cruza con tensiones sociales y afectivas.

La cinta adapta dos cuentos de Mariana Enríquez incluidos en Los peligros de fumar en la cama: "El carrito" y "La virgen de la tosquera". A partir de estos textos, la película aborda temas como el deseo, la frustración, la evasión y la violencia cotidiana, vinculados a un entorno marcado por la crisis económica y el desencanto social que atravesaba Argentina en ese periodo.

Durante presentaciones previas, integrantes del equipo compartieron comentarios sobre la obra. La actriz Echeverría señaló que su personaje evade la realidad mediante la fiesta y el autoengaño, sin importar el contexto socioeconómico que la rodea. También mencionó que el terror presente en la narrativa de Enríquez se relaciona con las acciones humanas, una idea que atraviesa la construcción de su personaje.

En el plano de la producción, Livi Herrera explicó que la colaboración entre Argentina, México y España inició como un acuerdo financiero y derivó en una participación más amplia de equipos mexicanos. Por su parte, el productor Diego Martínez ha destacado las dificultades para obtener los derechos de los cuentos y la ausencia de apoyos públicos, debido al cierre del  Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales durante el rodaje. 

