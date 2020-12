Lanzan libro sobre el papel de las mujeres en la historia universal

Hace unos días se publicó #TuBarrioTeRespalda, un libro de historia en el que se habla de mujeres que participaron en importantes acontecimientos de la humanidad y que, a lo largo de los años, han sido dejadas de lado. Han sido olvidadas en el tiempo y en los programas educativos.

No es como tal una historia del feminismo, sino un recuento de 50 momentos en los que participaron mujeres. Este libro es para las chavas que, igual que las autoras, Tamara y Andonella, se aburrían de aprenderse fechas y datos en las clases de historia, donde los protagonistas casi siempre son hombres.

"Enterarte de cómo era la vida cotidiana de las mujeres en la Nueva España, en Grecia o en Egipto es impresionante. En los libros, cuando se habla de la prehistoria aparecen hombres cazando mamuts y las mujeres, como si no existieran, y si aparecen sólo es cocinando, como para justificar la actual división sexual del trabajo", indicó Tamara en entrevista.

Cada capítulo del libro fue ilustrado por Andonella, a veces con memes y otras con personajes que reflejan el periodo descrito, pero siempre con un divertido toque de humor y con alguna frase en viñetas.

En el capítulo de la "resistencia femenina española", por ejemplo, se habla de las mujeres de Haití, Paraguay, Chile, Venezuela y Colombia. De este último país se menciona a Gaitana, una mujer que en una crónica de la época es descrita como una salvaje desalmada por vengar el asesinato de su hijo.

Para ilustrar lo anterior, Andonella hizo el Alarma! De Indias, como referencia a aquella revista amarillista de los sesenta.

Es imposible mencionar a todas las mujeres y todos los sucesos. Este es un libro de historia general, que abarca miles de años, por lo que englobar todo fue imposible. Quedó mucho por contar fuera. Al darse cuenta de esto las autoras supieron que iba a ser necesario hacer dos partes.

Es decir, #TuBarrioTeRespalda tendrá dos tomos. El próximo año saldrá el segundo, en el que contarán de manera escrita y gráfica otros cincuenta grandes momentos de la historia. Por ahora queda aprender de este primer tomo desde la prehistoria hasta la lucha por el voto en México.

Este libro que Tamara y Andonella hicieron durante los inicios de la pandemia contó con el apoyo de otras mujeres como la historiadora Gabriela Cano, quien supervisó la información, y de la diseñadora editorial Diana Urbano.

"Hablar de todos estos procesos históricos ayuda a entender muchas de las cosas que están mal hoy en día. Este libro no busca dar una verdad absoluta, por el contrario, invita a las lectoras a cuestionarse. Queremos que sepan quiénes fueron las mujeres que se salieron del huacal, las que lucharon y que están ahí para decirles a otras mujeres: tu barrio te respalda", finalizo Tamara.