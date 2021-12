Las costosas obras que Art Basel Miami vendió

Luego del último día de Art Basel Miami Beach, el sábado pasado en el Miami Convention Center, la obra Abstract Painting, Blue (1953) del estadounidense Ad Reinhardt, se mantuvo como la mayor venta hecha pública, adquirida en más de 7 millones de dólares en el stand de la galería David Zwirner (NY, París, Hong Kong, Londres), seguida de Triple Portrait from the Yard (2012), del pintor y fotógrafo estadounidense Barkley L. Hendricks, vendida en 3.2 millones de dólares por la neoyorquina Jack Shainman Gallery, según el reporte final de ventas del comité organizador de esta feria.

En cuanto a obras de artistas mexicanos, aparecen Stefan Brüggemann, Gabriel Orozco y Tania Pérez Córdova. De Brüggemann, su obra 19/Jan/2021, American Carnage (2021), spray con hoja de oro sobre tela, fue vendida en 165 mil dólares por Hauser & Wirth (Hong Kong, Londres, Los Ángeles, NY, Somerset, St. Moritz, Zúrich, Gstaad, Menorca). De Orozco la obra Covid 26.7.20 (2020), pintura en técnica mixta con hoja de oro, fue vendida en 90 mil dólares por White Cube (Hong Kong, Londres). Mientras que de Pérez Córdova una obra suya, de la cual no se dieron detalles, fue vendida en un rango de entre 20 mil y 30 mil dólares por Tina Kim Gallery (NY).

La organización reportó una asistencia de 60 mil visitantes, así como "ventas vigorosas" en todos sus sectores mientras duró la feria (del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Entre las instituciones públicas que asistieron para ver o adquirir obra estuvieron el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y el Museo Tamayo, de la CDMX, así como los museos Metropolitan, Guggenheim y Whitney de Nueva York, y la Tate Americas Foundation, entre muchos otras.

"Fue genial estar de regreso en Miami", declaró Marc Payot, presidente de Hauser & Wirth. "El entusiasmo entre los coleccionistas, curadores y asesores fue maravilloso, y las conversaciones fueron increíblemente animadas, todo un recordatorio tranquilizador de que el mundo del arte es verdaderamente una comunidad y que Art Basel Miami Beach es su feria líder en Estados Unidos". Payot refirió que tan sólo el primer día —abierto sólo para coleccionistas VIP— su galería vendió 20 obras. En el citado reporte de ventas aparecen 17 (de Louise Bourgeois, George Condo, Rashid Johnson y Cindy Sherman, entre otros) por 7.8 mdd.

La única galería con sede en México de la que se proporcionaron cifras fue Morán Morán (Los Ángeles, CDMX), que, entre sus ventas, reportó una obra de John Giorno en 135 mil dólares, un par de obras de Eric N. Mack por un total de 100 mil dólares, así como una obra de Cauleen Smith en 50 mil. Es común entre las galerías latinoamericanas no dar información de sus ventas.

Esta fue la primera edición de Art Basel Miami Beach que contó con galerías de África... y no les fue mal. Rele (Lagos, Los Ángeles) vendió las cinco obras que trajo de la nigeriana Marcellina Akpojotor, relativas a su memoria familiar, por 180 mil dólares.