ANTOLOGÍA DE UN ABOGADO

"El amor es la única carta que siempre llega a su destino, aunque tenga la dirección equivocada". Con esa frase suele concluir sus conferencias Efraín Álvarez Méndez. También es común que, al iniciar sus pláticas, haga una petición desconcertante: exige la expulsión de alguien que no debe estar ahí. Tras la expectativa y el silencio, aclara: "de aquí hay que expulsar al miedo". El miedo, insiste, no debe acompañar nunca.

Álvarez Méndez, ex secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), exprocurador general de justicia y hombre de cultura, pertenece a una generación para la que la clave del éxito fue el amor. El amor propio para superar carencias, el amor al estudio para formarse como profesionista, el amor a la sociedad para construir familias. El amor a las leyes lo llevó a ser abogado, maestro de abogados y funcionario público; el amor al arte y a la palabra lo condujo a la radio, la televisión y a la vida literaria.

DE SOCIEDADES LITERARIAS

E HISTORIAS DE VIDA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recuerda la literatura universal impartida por el maestro Zertuche en la secundaria de la UASLP, así como a su maestro y amigo José Rosas Cancino, quien le enseñó a construir versos. Fue a partir de esas influencias que, junto con José Luis Vega Rodríguez, fundó el 14 de junio de 1964 la Sociedad Literaria "Manuel José Othón", concebida no solo para difundir la obra del poeta potosino, sino para crear e impulsar nuevos talentos.

En esos años fue locutor de Radio Universidad y de la XEXQ, lo que le permitió sostener sus estudios mediante una beca. En uno de los torreones del Edificio Central de la UASLP descubrió, junto con otros universitarios, un busto de Manuel José Othón que había sido olvidado; la pieza fue identificada como histórica por Rafael Montejano y Aguiñaga, posteriormente restaurada por Cecilia Gordoa.

EL ACTIVISMO DE LA SOCIEDAD LITERARIA

El activismo de la Sociedad Literaria "Manuel José Othón" comenzó en reuniones realizadas en casas particulares y se extendió posteriormente a espacios públicos como la Alameda Juan Sarabia, donde sus integrantes declamaban poesía y compartían lecturas. En ese tránsito se fueron sumando nuevas generaciones, entre ellas la de Filiberto Juárez Córdoba, quien con el tiempo daría nuevo impulso al grupo. A lo largo de los años, la Sociedad se consolidó como un espacio de formación, disciplina y apertura, orientado no solo a la creación literaria, sino a abrir puertas para otros, reconocer cuándo hacerlo y cuándo no, y comprender la cultura como una práctica colectiva y sostenida.

SU CARRERA JURÍDICA

Ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado como agente del Ministerio Público y más tarde como oficial mayor. Fue invitado a dar clase en la entonces Escuela de Jurisprudencia por Carlos Medina de los Santos, experiencia que marcó su vocación docente. Su trayectoria estuvo atravesada por decisiones complejas, cambios administrativos y responsabilidades asumidas en momentos personales difíciles, lo que lo llevó a ocupar cargos de mayor jerarquía dentro de la procuración de justicia.

LA ERA DE LA TELEVISIÓN

De manera paralela, desarrolló una carrera en los medios. Con la llegada de la televisión a San Luis Potosí se integró a Canal 13, donde condujo el Noticiero Regional. De día cumplía con sus responsabilidades en la procuraduría y por la noche encabezaba las transmisiones, aprendiendo de iluminación, sonido, producción y trabajo en equipo. Aún hoy es reconocido en la calle como uno de los rostros fundacionales de la televisión local.

UN PEATÓN COMO DIRECTOR DE TRÁNSITO

Durante el gobierno de Guillermo Fonseca Álvarez fue nombrado director de Policía y Tránsito, lo que generó bromas debido a que no conducía automóvil. Respondía con ironía: "algún día un peatón tenía que ser director". Desde ese cargo impulsó acciones poco comunes y rompió reglas no escritas, siempre con un trato cercano hacia los elementos de la corporación.

UNIVERSIDAD Y SERVICIO PÚBLICO

Más adelante fue designado secretario general de la UASLP, cargo que define como el más complejo de su vida. Tras distintos cambios en la Rectoría continuó como asesor universitario hasta su jubilación, convencido de que la universidad exige una entrega constante.

También fue director general de Canal 9, donde reorganizó la televisora estatal desde su estructura administrativa hasta su infraestructura técnica, dejándola con instalaciones propias y una programación definida.

CONFIAR EN LA GENTE LLENA DE LUZ

Para Efraín Álvarez, la vida no se resuelve solo por la voluntad personal, sino por la presencia de "angelitos" o gente llena de luz: la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los médicos, personas de la cultura, los abogados que lo han acompañado y figuras como Filiberto Juárez y Ana Neumann. Esos "ángeles", dice, son parte de su vida, cimentada en el amor por los otros y en la luz que cada uno puede dar.