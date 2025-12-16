El Colectivo Reciclaje llevó a escena "Lo que le espera al niño, obra navideña", una propuesta escénica que revisa la tradición navideña desde una lectura crítica del presente social.

El montaje se presentó en el Museo Nacional de la Máscara con dos funciones, fue escrito y dirigido por Emmanuel López Hernández y retoma el nacimiento de Jesús en un contexto de precariedad, lo sitúa frente a problemáticas actuales como la pobreza, la corrupción y la violencia.

La historia plantea un conflicto claro: la irrupción de los diablos, quienes buscan corromper al recién nacido, frente a la decisión de José y María de asumir una responsabilidad ética en su crianza.

A lo largo de la obra, la narración subraya la tensión entre el bien y el mal como una elección cotidiana.

Este eje se refuerza en el monólogo final del diablo mayor, interpretado por Andrea Pérez, donde se reconoce el peso simbólico del nacimiento de Jesús y se señala la responsabilidad individual como un factor central en la construcción de la sociedad.

El elenco estuvo conformado por Yazmín Fuentes en el papel de María y César Rentería como José, junto a Paola Maldonado y Andrea Pérez, quienes dieron vida a diablos y delincuentes.

La interacción entre estos personajes construyó un entorno que dialoga con la realidad social mexicana, sin recurrir a solemnidad, y mantuvo un tono accesible para todo público.

La puesta en escena fue presentada por la Compañía Artística Multidisciplinaria Colectivo Reciclaje, agrupación que en mayo de 2026 cumplirá 15 años de labor continua.

Con esta obra, el colectivo cerró el año con una propuesta que utiliza el formato navideño para invitar a la reflexión sobre las decisiones individuales y su impacto en la vida colectiva.