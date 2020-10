Lo que no te puedes perder de la edición virtual del Cervantino

La 48 edición del Festival Internacional Cervantino, dedicada este año al personal de salud del país, ofrecerá a lo largo de 5 días de transmisión más 50 actividades escénicas, con la participación de 13 de países, 825 artistas, de los cuales, 443 son nacionales y 382 internacionales; con géneros que van de la ópera a actividades infantiles. Además, toda la oferta será gratuita en redes sociales, así como con transmisiones en medios públicos del SPR, y con canales de televisión de América Latina.

La noche de este miércoles Los Danzantes del Alba, de Teatro Línea de Sombra, llegarán al FIC para contar historias tejidas por migrantes, trabajadores de maquiladoras y pobladores de sitios olvidados. A las 21 horas, la Compañía Nacional de Danza rendirá un homenaje al genio de Bonn con Beethoven en la intimidad. Ludwig en tu casa 2.0, un compilado de piezas coreográficas adecuadas a la intimidad espacial habitada por cada uno de los bailarines.

El jueves 15 de octubre, la percusión musical con perspectiva ecológica de Toompak despertará los sentidos de la audiencia cervantina; continuará con el estreno del festival de música coral Live From London —inaugurado por VOCES8—, y se complementará con la mezcla de sonidos populares mexicanos y africanos de Son del Montón "Colectivo". Con un concierto de cuerdas titulado un homenaje titulado 250 aniversario de Ludwig van Beethoven, el Cuarteto Latinoamericano se unirá a la celebración al compositor alemán.

Además, la compañía de danza contemporánea de Tijuana Lux Boreal ofrecerá "Mamá", el 15 de octubre a las 20 horas, se trata de una adaptación de Edipo, quien ha vencido a la temida esfinge y ahora es rey de Tebas, ciudad azotada por una peste.

Para el público infantil la compañía Triciclo Rojo presentará su narrativa visual en busca del origen de la magia, Sawatzky y el cocinero de cuentos —El Palacio de los espejos, El circo de la corona y La espada de polvo—. La verdad podrá descubrirse en tres capítulos transmitidos consecutivamente, del viernes 16 al domingo 18 de octubre.

La propuesta musical continuará con Stile Antico y su retorno a la época renacentista a través de Treasures of the English Renaissance; The Guadaloops representará su concepto de felicidad con Soma y Troker, romperá con las fronteras mentales, con un experimento sonoro acompañado por el cantante neoyorquino Freedom Bremner.

Cuba se hará presente con 14 números de trova y pop en manifiesto del sabor caribeño propio de esta isla; además, Argos Teatro mostrará la personalidad de José Martí más allá de sus aportaciones literarias en Hierro, una puesta en escena transmitida el viernes 16 a las 18:00 horas.

El sábado 17 de octubre, The Gesualdo Six trazará pinceladas sonoras inspiradas en el canto de las aves y contrastes de luces naturales entre el día y la noche; Sara Correia estremecerá corazones con la potencia vocal característica del fado portugués, y con una selección de música popular cubana concluirá el viaje musical de la noche.

Para concluir la fiesta del espíritu, Chanticleer cerrará la participación del festival Live From London con una versión masculina de I wanna dance with somebody; el cantautor Seth Glier compartirá su universo emocional en un espectáculo transmitido desde Estados Unidos, y Cuba dejará su sello musical con un compilado de obras orquestales interpretadas por diez agrupaciones, solistas y dúos.

Desde España, Argentina, Costa Rica, Italia y México, la Fundación Épica la Fura de los Baus mostrará una adaptación digital de La Tempestad, de William Shakespeare; un experimento colectivo donde 30 artistas a distancia harán de las plataformas digitales el espacio escénico del presente. El público podrá ser parte de la experiencia –el domingo 18 a las 18:00 horas— interactuando a través de la aplicación Kalliópe.

El estado de Guanajuato proyectará su riqueza artística con la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que interpretará la Sinfonía núm. 5 en Do menor, op. 67, de Ludwig Van Beethoven, el domingo 18 a las 13:00 horas. Con sones y poesía que brotan desde la profundidad de la memoria llegará Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú a las 18 horas.

Ese mismo día, China y México se unirán en una noche sensorial llena de luces y beats enérgicos a cargo de DJ Liia (ZHAO Chenchu) y Fencha (MOU Xiaolong) a las 21:00 horas, con una proyección en Pastitos que se podrá disfrutar desde cualquier parte del mundo concluirá la primera edición virtual de la fiesta del espíritu.

El flujo de la vida será representado por la instalación del artista visual Ary Ehrenberg, Agua.0, ubicada en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato del 14 al 18 de octubre. A su vez, el Teatro Juárez alojará Ausencia: Memoria Colectiva, un monumento híbrido interactivo que será activado mediante la acción de los usuarios de Twitter en tiempo real con el uso de hashtag #MemoriaFIC, este miércoles y jueves 15 de octubre de 18 a 21:00 horas.

A partir del trabajo colaborativo durante 48 horas, el Game Jam Virtual Cervantina La Jam de Todxs integrará a profesionales, desarrolladores, programadores diseñadores, ilustradores, diseñadores de juegos, guionistas, escritores, músicos, entusiastas del desarrollo de juegos y público en general para la construcción de juegos de mesa, rol o videojuegos con perspectiva incluyente. El ganador se anunciará el domingo 18 de octubre a las 18 horas.

Además, los museos del estado de Guanajuato abrirán sus puertas al público cervantino para el disfrute de 12 exposiciones que involucran fotografía, textiles, pintura, estampa, grabado y arqueología: Migrantes; Flor Garduño; La Construcción del Instante; Balconadas de Guanajuato; Convivencia entre El Arte, La Arquitectura y La Sociedad; Maíz nuestro de cada día. Un diálogo entre el ayer y el hoy en torno al maíz; VI Bienal Takeda; Latinoamérica a través del cine. Colección de cartel cubano; Signos vitales: aflicciones de la remembranz