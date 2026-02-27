LOS ESTRENOS + ESPERADOS

Entre títulos que ya pueden verse en salas y una lista de estrenos que se despliega a lo largo del mes, la oferta apunta tanto al público que busca adrenalina como a quienes prefieren historias más contenidas o propuestas visuales ambiciosas.

EN CARTELERA

"Venganza" se instala de lleno en el terreno de la acción. La historia sigue a Carlos Estrada, ex militar de fuerzas especiales que, tras el asesinato de su esposa, encuentra en una fortuna inesperada la herramienta para ejecutar un plan meticuloso contra los responsables. La película apuesta por un ritmo constante y una narrativa centrada en la justicia por mano propia.

En "Solo Necesitas Matar", la ciencia ficción se cruza con el cine bélico.

En medio de una invasión alienígena, Rita revive el mismo día una y otra vez, muriendo y aprendiendo en cada intento. Su encuentro con Keiji, otro soldado atrapado en el ciclo, abre la posibilidad de romper el bucle y cambiar el destino de la guerra.

5 DE MARZO: FUTUROS POSIBLES Y AMENAZAS INMEDIATAS

La ciencia ficción vuelve con "Buena Suerte, Diviértete, No Mueras", donde un viajero del tiempo recluta a un grupo específico de personas en una cafetería de Los Ángeles para enfrentar una inteligencia artificial que pone en riesgo al mundo.

El terror toma forma con "Coyotes: Terror en la ciudad," donde una familia queda atrapada entre incendios forestales y una manada de coyotes cada vez más agresivos, y con "Si Pudiera, te Patearía", un drama tenso que gira en torno a una madre rebasada por la enfermedad de su hija y una red de relaciones cada vez más conflictivas.

12 DE MARZO: SUPERVIVENCIA, VÍNCULOS Y REVANCHA

El suspenso domina "El Guardián: Último Refugio", donde un hombre aislado rescata a una niña en una isla azotada por una tormenta y se ve obligado a confrontar su pasado mientras intenta protegerla.

El drama emocional continúa en "No Te Olvidaré", centrado en una mujer que, tras salir de prisión, busca reconectar con la hija que le fue arrebatada.

Ese mismo día llega "El Vengador Tóxico", una versión renovada del clásico antihéroe, donde un accidente químico transforma a un marginado en una figura de justicia extrema. En contraste, "Socias Por Accidente" apuesta por la comedia: dos mujeres engañadas por el mismo hombre unen fuerzas en una persecución absurda que termina por redefinir su relación.

19 DE MARZO: TERROR, AUTOR Y CIENCIA ESPACIAL

El horror sobrenatural se hace presente con "La Maldición de Evelyn", donde una herencia inesperada arrastra a una familia a una antigua maldición.

Desde otro registro, "La Grazia: La Belleza de la Duda", de Paolo Sorrentino, propone una mirada íntima a un presidente italiano que enfrenta decisiones morales y familiares en el cierre de su mandato.

La ciencia ficción de gran escala llega con "Proyecto Fin del Mundo", protagonizada por Ryan Gosling como un científico que despierta solo en una nave espacial sin memoria, encargado de resolver una amenaza que podría extinguir al Sol.

A esto se suma "Turbulencia: Pánico en el aire", un thriller que convierte un paseo en globo aerostático sobre los Alpes italianos en una situación límite.

26 DE MARZO: CERRAR EL MES CON TERROR

Marzo concluye con "Boda Sangrienta 2", una secuela que amplía el universo del primer filme. Grace vuelve al centro de una cacería mortal, ahora acompañada por su hermana, mientras distintas familias compiten por el control absoluto de un juego donde sobrevivir no garantiza escapar.