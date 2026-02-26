logo pulso
Roberto Zárate presentará “El templo del lago”

Por Estrella Govea

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
Roberto Zárate presentará “El templo del lago”

Roberto Zárate presentará su libro El templo del lago, en la Biblioteca Central del Estado, el  27 de febrero a las 19:30 horas, contará con comentarios de Lorena Pantoja, Miguel Ángel Duque y el autor.

La cita propone acercar al público a una novela histórica que combina aventura y reflexión sobre el conocimiento.

La obra se sitúa en el Reino de Francia del siglo XIII y sigue a Gilbert, un joven noble que ingresa a la Orden de los Caballeros Templarios tras renunciar a su vida afectiva. La narración se articula a partir de su proceso de iniciación dentro de una orden que resguarda un legado intelectual, en medio de tensiones internas y amenazas externas que buscan desestabilizarla.

El libro desarrolla temas como el conflicto entre deber y deseo, la fe frente a la duda y el peso de las decisiones personales. A través de personajes como Louis y Pierre, la historia introduce al protagonista en una ruta marcada por símbolos, pruebas y elecciones que cuestionan la noción de destino y libre albedrío. La presencia de una secta gnóstica añade un contrapunto que problematiza el control del conocimiento.

Desde su concepción, la novela propone un diálogo entre historia, música y narrativa. El autor ha señalado que el proyecto surgió a partir de composiciones musicales propias, lo que influyó en la estructura y el ritmo del relato, así como en la construcción de atmósferas y escenarios históricos.

La próxima presentación permitirá revisar estos ejes desde la conversación literaria, El templo del lago se presenta como una novela de largo aliento que une investigación histórica y ficción para explorar cómo los mitos, las creencias y el conocimiento inciden en las decisiones humanas.

