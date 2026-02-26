LA CINETECA ALAMEDA CONMEMORA SUS 85 AÑOS

El 27 de febrero de 2026, la Cineteca Alameda cumple 85 años desde su apertura como Cineteatro en 1941.

El aniversario llega en un momento en que las salas enfrentan la competencia directa del streaming, un escenario en el que el recinto potosino ha optado por sostener la experiencia compartida como argumento principal frente al consumo individual en casa.

Desde 2021 el espacio inició un proceso de actualización técnica a partir del apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía mediante el Fondo de Fomento al Cine Mexicano.

La renovación comenzó con un proyector de alta gama y derivó en una modernización más amplia que incluyó mejoras en audio y proyección, sin alterar la estructura original del edificio. A ello se sumaron una segunda sala, una galería y un acervo digital desarrollados con recursos propios y bajo criterios de intervención reversible.

Uno de los ejes de esta etapa es el Acervo Fílmico Potosino, ubicado en el mezanine del inmueble, con seis estaciones de consulta gratuita. El archivo reúne más de 100 cortometrajes, largometrajes y videoclips filmados en el estado durante las últimas dos décadas, entre ellos obras como Peyote, de Omar Flores, y trabajos de Carlos Matienzo. La intención es construir una memoria audiovisual local a largo plazo, bajo acuerdos que impiden el uso comercial del material.

En entrevista, Aldo Patlán director de la Cienteca señala que, el riesgo de un recinto con 85 años de historia es quedar atrapado en la nostalgia.

Por ello, la estrategia ha sido evitar que el edificio se perciba como un recuerdo del pasado y apostar por una actualización constante en tecnología y servicios.

La sala principal opera con proyección láser 4K y un sistema de audio comparable al de foros de concierto, mientras se desarrollan herramientas digitales como la consulta y compra de boletos vía inteligencia artificial.

Para conmemorar el aniversario, este 28 de febrero se proyectará Redes (1936), del director potosino Emilio Gómez Muriel, en su versión restaurada por la fundación impulsada por Martin Scorsese y facilitada por la Universidad Nacional Autónoma de México. La función contará con musicalización en vivo de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigida por Enrique Barrios.

Además, el 1 de marzo se realizará un Film Tour encabezado por Carlos Gómez Iniesta, que recorrerá locaciones del centro histórico y áreas poco accesibles del edificio.

A 85 años de su inauguración, la Cineteca Alameda mantiene la apuesta por la sala como espacio de encuentro, en un entorno donde el cine compite por atención y tiempo.